Gut-Behrami in Killington zur Hälfte auf Podestkurs – Gisin ok, Holdener schwach

Lara Gut-Behrami befindet sich auch im zweiten Weltcup-Riesenslalom des Winters auf Podestkurs. Die Auftaktsiegerin von Sölden liegt in Killington (USA) nach dem ersten Lauf an dritter Stelle.

Minim schneller als Gut-Behrami waren einzig die Alice Robinson und Sara Hector. Die Neuseeländerin Robinson führt nach dem halben Pensum sechs Hundertstel vor der Schwedin Hector und acht Hundertstel vor der Schweizer Riesenslalom-Alleinunterhalterin, die das Rennen im US-Bundesstaat Vermont im Vorjahr gewonnen hat.

Mikaela Shiffrin nimmt den zweiten Durchgang (ab 19.00 Uhr Schweizer Zeit) von Position 5 aus in Angriff. Die Weltcup-Rekordsiegerin aus Colorado, die als Jugendliche eine Sport-Akademie in Vermont besucht und fünf der bislang elf Rennen in Killington für sich entschieden hat (jedoch noch keinen Riesenslalom), ist mit 23 Hundertsteln Rückstand auf Robinson wie die viertplatzierte Marta Bassino ebenfalls in Tuchfühlung zu den Top 3.

Bereits grösser ist die Hypothek von Federica Brignone (6./+0,48 s) und Petra Vlhova (8./+0,94 s), die in Sölden neben Gut-Behrami auf dem Podest standen. Zweitbeste Schweizerin ist nach dem ersten Lauf Michelle Gisin im 15. Rang mit 1,79 Sekunden Rückstand. (abu/sda)