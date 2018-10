Sport

Shiffrin stürmt in die Top 10 der 100 besten Skirennfahrerinnen der Geschichte

Mit zwei Riesenslaloms auf dem Gletscher in Sölden beginnt am Wochenende der Weltcup-Winter. Bei den Frauen ruhen die Schweizer Hoffnungen auf Lara Gut. Wie schlägt sich die neu mit dem Fussballer Valon Behrami verheiratete Tessinerin?

Mit Rankings ist es stets so eine Sache. Wie will man Leistungen vergleichen, die Sportler in verschiedenen Epochen erreicht haben? Klar ist, dass nie Einigkeit herrschen wird, wenn über eine Einschätzung diskutiert wird. Die Statistik-Freunde der Alpine Ski DataBase haben sich dennoch darangemacht, rein aufgrund von Resultaten eine Hitliste der erfolgreichsten Skirennfahrerinnen aller Zeiten zu erstellen.

Angeführt wird dieses Ranking von Lindsey Vonn. Deren Landsfrau Mikaela Shiffrin hat auf Rang 7 zwar noch Rückstand. Doch sie verbesserte sich gegenüber dem Vorwinter gleich um zehn Positionen und sie darf schon bald in Richtung Podest schielen. Dort ist mit Vreni Schneider (noch) die beste Schweizerin. Insgesamt schaffen es 15 Swiss-Ski-Athletinnen in die Top 100. Fahrerinnen in kursiv sind noch aktiv.

Lindsey Vonn

USA. 82 Weltcupsiege.

1-mal Olympiagold.

2-mal Weltmeisterin.

4-mal Gesamtweltcup.

Bild: AP

Annemarie Moser-Pröll

Österreich. 62 Weltcupsiege.

1-mal Olympiagold.

5-mal Weltmeisterin.

6-mal Gesamtweltcup.



Bild: KEYSTONE

Vreni Schneider

Schweiz. 55 Weltcupsiege.

3-mal Olympiagold.

3-mal Weltmeisterin.

3-mal Gesamtweltcup.



Bild: KEYSTONE

Anja Paerson

Schweden. 42 Weltcupsiege.

1-mal Olympiagold.

7-mal Weltmeisterin.

2-mal Gesamtweltcup.



Bild: EPA

Die Methodik Die Statistiker haben die Erfolge einer Fahrerin im Weltcup, bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften analysiert. Für jede Leistung gibt es Punkte, welche addiert werden und zum Gesamtergebnis führen. Ein Olympiasieg ist so viel Wert wie ein Sieg im Gesamtweltcup. (Stand: 25.10.2018)

Janica Kostelic

Kroatien. 30 Weltcupsiege.

4-mal Olympiagold.

5-mal Weltmeisterin.

3-mal Gesamtweltcup.



Bild: EPA

Katja Seizinger

Deutschland. 36 Weltcupsiege.

3-mal Olympiagold.

1-mal Weltmeisterin.

2-mal Gesamtweltcup.



Bild: KEYSTONE

Mikaela Shiffrin

USA. 43 Weltcupsiege.

2-mal Olympiagold.

3-mal Weltmeisterin.

2-mal Gesamtweltcup.​

Bild: AP

Tina Maze

Slowenien. 26 Weltcupsiege.

2-mal Olympiagold.

4-mal Weltmeisterin.

1-mal Gesamtweltcup.



Bild: AP/The Canadian Press

Maria Höfl-Riesch

Deutschland. 27 Weltcupsiege.

3-mal Olympiagold.

2-mal Weltmeisterin.

1-mal Gesamtweltcup.



Bild: EPA/ANSA FILE

Renate Götschl

Österreich. 46 Weltcupsiege.

3-mal Weltmeisterin.

1-mal Gesamtweltcup.



Bild: KEYSTONE

Plätze 11 bis 20

11. Hanni Wenzel (Liechtenstein)

12. Erika Hess

13. Michaela Dorfmeister (Österreich)

14. Maria Walliser

15. Pernilla Wiberg (Schweden)

16. Anna Veith (Österreich)

17. Michela Figini

18. Marlies Schild (Österreich)

19. Petra Kronberger (Österreich)

20. Deborah Compagnoni (Italien)

Bild: KEYSTONE

Plätze 21 bis 30

21. Anita Wachter (Österreich)

22. Marie-Theres Nadig

23. Marielle Goitschel (Frankreich)

24. Christl Cranz (Deutschland)

25. Alexandra Meissnitzer (Österreich)

26. Nicole Hosp (Österreich)

27. Rosi Mittermaier (Deutschland)

28. Carole Merle (Frankreich)

29. Nancy Greene (Kanada)

30. Lara Gut

Bild: EPA/KEYSTONE

Plätze 31 bis 40

31. Lise-Marie Morerod

32. Martina Ertl (Deutschland)

33. Isolde Kostner (Italien)

34. Tamara McKinney (USA)

35. Viktoria Rebensburg (Deutschland)

36. Julia Mancuso (USA)

37. Hilde Gerg (Deutschland)

38. Tanja Poutiainen (Finnland)

39. Picabo Street (USA)

40. Perrine Pelen (Frankreich)

Bild: KEYSTONE

Plätze 41 bis 50

41. Elisabeth Görgl (Österreich)

42. Sonja Nef

43. Michèle Jacot (Frankreich)

44. Kathrin Zettel (Österreich)

45. Frida Hansdotter (Schweden)

46. Trude Beiser Jochum (Österreich)

47. Wendy Holdener

48. Tessa Worley (Frankreich)

49. Mateja Svet (Slowenien)

50. Irene Epple (Deutschland)

Bild: KEYSTONE

Plätze 51 bis 60

51. Carole Montillet (Frankreich)

52. Marina Kiehl (Deutschland)

53. Isabelle Mir (Frankreich)

54. Tina Weirather (Liechtenstein)

55. Annie Famose (Frankreich)

56. Diann Roffe-Steinrotter (USA)

57. Ulrike Maier (Österreich)

58. Gertrud Gabi (Österreich)

59. Fabienne Serrat (Frankreich)

60. Monika Kaserer (Österreich)

Bild: AP/The Canadian Press

Plätze 61 bis 70

61. Sofia Goggia (Italien)

62. Christa Kinshofer (Deutschland)

63. Sarka Zahrobska (Tschechien)

64. Régine Cavagnoud (Frankreich)

65. Andrea Mead Lawrence (USA)

66. Sigrid Wolf (Österreich)

67. Ilka Stuhec (Slowenien)

68. Brigitte Totschnig (Österreich)

69. Christl Haas (Österreich)

70. Barbara Cochran (USA)

Bild: AP/AP

Plätze 71 bis 80

71. Brigitte Oertli

72. Andrea Fischbacher (Österreich)

73. Inge Wersin-Lantschner (Österreich)

74. Cindy Nelson (USA)

75. Ingrid Lafforgue (Frankreich)

76. Christin Cooper (USA)

77. Roswitha Steiner (Österreich)

78. Olga Pall (Österreich)

79. Betsy Clifford (Kanada)

80. Dominique Gisin

Bild: KEYSTONE

Plätze 81 bis 90

81. Wiltrud Drexel (Österreich)

82. Maria Epple (Deutschland)

83. Federica Brignone (Italien)

84. Madeleine Berthod

85. Florence Steurer (Frankreich)

86. Christine Goitschel (Frankreich)

87. Michelle Gisin

88. Michaela Kirchgasser (Österreich)

89. Karen Putzer (Italien)

90. Kathy Kreiner (Kanada)

Bild: KEYSTONE

Plätze 91 bis 100

91. Hilary Lindh (USA)



92. Chantal Bournissen

93. Britt Lafforgue (Frankreich)

94. Dagmar Rom (Österreich)

95. Kerrin Lee-Gartner (Kanada)

96. Danièle Debernard (Frankreich)

97. Denise Karbon (Italien)

98. Françoise Macchi (Frankreich)

99. Ossi Reichert (Deutschland)

100. Heidi Zurbriggen

Bild: KEYSTONE

Weitere Schweizerinnen

105. Annie Rüegg

107. Doris De Agostini

113. Corinne Rey-Bellet

128. Fabienne Suter

129. Frieda Dänzer

132. Hedy Schlunegger

134. Yvone Rüegg

135. Renée Colliard

137. Ida Schöpfer

151. Karin Roten

152. Bernadette Zurbriggen

161. Corinne Schmidhauser

164. Rösli Streiff

167. Nini von Arx-Zogg

170. Heidi Zeller-Bähler

180. Nadia Styger

184. Annerösli Zryd

195. Fernande Bochatay

197. Martina Schild

