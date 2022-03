Ski alpin: Der Slalom von Are mit Wendy Holdener im Liveticker

An Lena Dürr gab's im ersten Lauf kein Vorbeikommen. Bild: keystone

Dürr führt trotz grobem Schnitzer vor Vlhova – Danioth und Gisin in Top 10

Michelle Gisin schielt beim Weltcup-Slalom in Are als Sechste des 1. Laufs auf das Podest. Die Obwaldnerin liegt nur 27 Hundertstel hinter dem 3. Platz zurück. In Führung ist die Deutsche Lena Dürr.

Der 2. Lauf verspricht grosse Spannung: Im ersten Weltcup-Slalom seit exakt zwei Monaten sind sechs Athletinnen innerhalb von nur 38 Hundertsteln klassiert. Lena Dürr, die beim Olympia-Slalom nach Halbzeitführung noch in den 4. Rang zurückfiel, strebt nach zwei 3. Plätzen in dieser Saison den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere an.

Der 1. Lauf von Aline Danioth. Video: SRF

Doch die Reserve der Deutschen auf Olympiasiegerin und Disziplinen-Dominatorin Petra Vlhova beträgt bloss acht Hundertstel. Auf den weiteren Rängen folgen die Schwedin Anna Swenn Larsson, Gesamtweltcup-Leaderin Mikaela Shiffrin und Weltmeisterin Katharina Liensberger.

Das meinte Aline Danioth zu ihrem starken 1. Lauf. Video: SRF

Neben Michelle Gisin, welche für den zweiten Slalom-Podestplatz des Winters 27 Hundertstel auf Swenn Larsson aufholen und zwei weitere Athletinnen überholen muss, fuhr auch Aline Danioth in die Top 10. Die Urnerin hat als Siebte des 1. Laufs ihr bestes Weltcup-Resultat - bisher ein 7. Platz - vor Augen. Für den 2. Durchgang qualifizierten sich auch Mélanie Meillard (26.) und Nicole Good (29.), während Elena Stoffel (35.) dies nicht schaffte.

Der 1. Lauf von Michelle Gisin. Video: SRF

Wendy Holdener und Camille Rast verzichteten auf den Start. Holdener hatte am Freitag beim Sturz im Riesenslaloms eine Schienbein-Prellung und an der linken Wade eine Schnittwunde erlitten. Rast verspürte nach ihrem Ausscheiden im Riesenslalom Schmerzen in beiden Knien. (bal/sda)