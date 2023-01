Ski live: Slalom in Garmisch-Partenkirchen mit Yule in Ticker und TV

Loïc Meillard und Daniel Yule waren genau gleich schnell. Bild: keystone

Meillard und Yule hadern trotz gutem Rang mit Piste – Kristoffersen führt deutlich

Daniel Yule und Loïc Meillard liegen im Weltcup-Slalom in Garmisch-Partenkirchen nach dem ersten Lauf zeitgleich im 5. Rang. Vorjahressieger Henrik Kristoffersen führt.

Der Norweger Kristoffersen, der letzte Saison in Garmisch zweimal in 24 Stunden triumphiert hatte, stellte die Bestzeit bezeichnenderweise mit der Startnummer 1 auf. Wegen der hohen Temperaturen baute die aufgeweichte, von saftigem Grün umgebene Salzpiste mit Ziel in der Skisprung-Arena rapide ab. Die Plätze 2 und 3 belegen nach dem halben Pensum mit gut sieben respektive neun Zehnteln Rückstand Linus Strasser und Clément Noël mit den Nummern 3 und 4. Der als Zweiter ins Rennen gegangene Lucas Braathen schied aus.

Er war der Schnellste: Henrik Kristoffersen. Bild: keystone

Loïc Meillard und Daniel Yule trugen die Nummern 5 und 6 und büssten als geteilte Fünfte ohne ersichtlichen Fehler 1,50 Sekunden auf Kristoffersen ein. Beide konnten sich ein Kopfschütteln nach der Zieldurchfahrt, wie zahlreiche andere Athleten, nicht verkneifen.

Ramon Zenhäusern gelang als einem von drei Fahrern aus den hinteren Rängen der Sprung in die Top 15. Der Walliser schaffte es unter anderem dank Bestzeit im letzten Abschnitt mit Nummer 23 auf Platz 12. Viertbester Schweizer ist bei Halbzeit Luca Aerni im 21. Rang, unweit vor Marc Rochat (23.). Auch Tanguy Nef, im Vorjahr Halbzeit-Führender im zweiten Garmisch-Slalom, schaffte es als 29. mit mehr als vier Sekunden Rückstand in den zweiten Lauf.

Ramon Zenhäusern vermochte zu überzeugen. Bild: keystone

Der zweite Lauf beginnt um 18.45 Uhr. (nih/sda)