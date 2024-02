Ski live: Der Frauen-Slalom in Soldeu im SRF und im Ticker

Michelle Gisin weiss bei ihrem Comeback zu überzeugen. Bild: keystone

Gisin und Rast mit etwas Rückstand – Swenn Larsson führt, Meillard knapp im 2. Lauf

2. Lauf 13.30 Uhr

Im Slalom von Soldeu liegt die Schwedin Anna Swenn Larsson nach dem ersten Lauf in Führung. Die Schweizerinnen Michelle Gisin und Camille Rast lauern auf einen Podestplatz.

Swenn Larsson, die beim letzten Slalom in Jasna erstmals in dieser Saison aufs Podest fuhr, liegt 14 Hundertstel vor der Amerikanerin Paula Moltzan. Als Dritte klassierte sich die mit der Nummer 15 gestartete Kroatin Zrinka Ljutic.

Michelle Gisin und Camille Rast erreichten die Ränge 7 und 8 und befinden sich damit in Podestnähe. Auf die drittklassierte Ljutic fehlen bloss drei respektive vier Zehntelsekunden. Auch Nicole Good schaffte mit dem 17. Platz ein ansprechendes Resultat.

Weniger gut lief es Mélanie Meillard, die sich einen Rückstand von 2,54 Sekunden auf die Bestzeit einhandelte. Als 28. gelang ihr die Qualifikation für den zweiten Lauf aber gerade noch. In diesem nicht dabei sind Elena Stoffel (34.) und Anuk Brändli (43.).

In Andorra nicht am Start waren mit Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova die zwei besten Fahrerinnen des Disziplinenweltcups. Während Vlhovas Saison nach einem Kreuzbandriss zu Ende ist, ist noch unklar, wann Shiffrin in den Ski-Weltcup zurückkehrt. (abu/sda)