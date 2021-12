Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio, 1. Lauf 2. Lauf um 20.45 Uhr. 1. Clément Noël FRA

2. Sebastian Foss-Solevaag NOR +0,53

3. Kristoffer Jakobsen SWE +0,70 8. Luca Aerni +1,38

13. Ramon Zenhäusern +1,64

29. Loic Meillard +2,15

Nicht im 2. Lauf: Marc Rochat, Daniel Yule, Sandro Simonet, Reto Schmidiger, Noël von Grünigen. Ausgeschieden u.a.: Tanguy Nef, Marco Schwarz AUT, Manuel Feller AUT, Linus Strasser GER.

Luca Aerni fehlen aufs Podest knapp sieben Zehntel. Bild: keystone

Nur Aerni darf zufrieden sein – Noël führt im Nacht-Slalom von Madonna

Clément Noël liegt nach dem überlegenen Erfolg in Val d'Isère auch im Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio auf Siegeskurs. Er führt das Klassement nach dem ersten Lauf mit klarem Vorsprung an.

Die Schweizer blieben als Team hinter den Erwartungen zurück. Bestklassierter Fahrer von Swiss-Ski in der Zwischenrangliste ist Luca Aerni. Der Berner, vor vier Jahren auf dieser Piste Zweiter geworden, liegt mit 1,38 Sekunden Rückstand auf Platz 8. «Ich hatte da und dort kleine Fehler und muss noch etwas geschmeidiger werden», sagte Aerni im SRF. «Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden.»

Zenhäusern konnte die Startnummer 2 nicht optimal ausnutzen. Bild: keystone

Aerni war etwas schneller als Ramon Zenhäusern, der Zwischenrang 13 belegt. Nach seiner Schulterverletzung habe er mental einen Schritt nach vorne machen können, sagte der Walliser, die Schulter sei kein grosses Thema mehr. Dafür behindern ihn nun Rückenbeschwerden, obwohl Zenhäusern betonte: «Ich will nicht nach Ausreden suchen. Vor drei Tagen verspürte ich einen ‹Zwick› im Rücken, aber das spielt keine Rolle, am Ende zählt nur die Zeit.»

Loïc Meillard büsste über zwei Sekunden ein, schaffte aber als dritter Schweizer gerade noch den Sprung in den zweiten Lauf. Eine gewaltige Enttäuschung setzte es für Daniel Yule ab. Der Unterwalliser, zweifacher Sieger in Madonna di Campiglio, verpasste wie Marc Rochat, Sandro Simonet, Reto Schmidiger und Noël von Grünigen den zweiten Lauf. Tanguy Nef schied aus. (ram/sda)