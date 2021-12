Goggias Serie endet – Lara Gut-Behrami holt in St.Moritz den ersten Saisonsieg

Lara Gut-Behrami gewinnt den ersten von zwei Weltcup-Super-G in St. Moritz. Die Tessinerin siegt vor der Italienerin Sofia Goggia, die vor einer Woche in Lake Louise noch die Nase vorn gehabt hat.

Gut-Behrami entschied das Duell gegen die Triple-Gewinnerin beim Speed-Auftakt in Kanada mit 18 Hundertsteln für sich. In Lake Louise hatte sie sich noch um 11 Hundertstel geschlagen geben müssen. Das Duo eine Klasse für sich. Mikaela Shiffrin büsste als dritte schon 1,18 Sekunden auf die Schweizerin ein.

Die Siegesfahrt von Lara Gut-Behrami im Video. Video: SRF

Gut-Behrami, die sich nach einer langwierigen Erkältung wieder gesund fühlt, untermauerte damit ihre Vormachtstellung im Super-G. In den letzten sieben Weltcup-Rennen in dieser Disziplin wurde sie fünfmal Erste und zweimal Zweite. Dazu holte sie im Februar in Cortina d'Ampezzo WM-Gold und sicherte sie sich im letzten Winter auch den Sieg in der Weltcupwertung.

Im Zwischenklassement liegen zwei weitere Schweizerinnen in den ersten zehn. Wendy Holdener ist Siebte, Jasmine Flury Zehnte. (dab/sda)