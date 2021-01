Sport

Wintersport

Ski Alpin: Der zweite Slalom von Chamonix im Liveticker



Bild: keystone

Luca Aerni holt im ersten Lauf die Schweizer Kohlen aus dem Feuer

Luca Aerni überzeugt weiter. Der Berner liegt nach dem ersten Lauf des zweiten Weltcup-Slaloms in Chamonix als bester Schweizer auf Platz 4.

Video: SRF

Am Tag nach seinem grossartigen Auftritt im zweiten Durchgang, in dem er vom 29. in den 4. Rang vorgeprescht war, bestätigte Aerni seine aktuelle Hochform erneut. Nunmehr büsste er eine gute halbe Sekunde auf den führenden Henrik Kristoffersen ein und hat damit die Chance auf einen Podestplatz. Der drittklassierte Österreicher Marco Schwarz war nur neun Hundertstel schneller.

Zweitbester Schweizer ist Ramon Zenhäusern. Er weist als Elfter eine knappe Sekunde Rückstand auf Kristoffersen auf. Nur unwesentlich langsamer war Marc Rochat. Der mit der Nummer 38 gestartete Waadtländer überzeugte mit Rang 14. Tags zuvor hatte er im ersten Durchgang Platz 16 belegt, war dann aber in den 26. Schlussrang zurückgefallen.

Daniel Yule kam mit den Bedingungen auf der im Vergleich zum Samstag härter gewordenen, mit viel Salz präparierten Piste und dem zuweilen stark drehenden Kurs nicht wunschgemäss zurecht. Yule war anderthalb Sekunden langsamer als Kristoffersen. Der fünfte Schweizer Finalist ist Sandro Simonet. Der Bündner schaffte den Sprung in den zweiten Lauf als Dreissigster und Letzter. Noël von Grünigen verpasste die Qualifikation. Loïc Meillard und Tanguy Nef schieden aus.

Video: SRF

Kristoffersen, der tags zuvor im ersten Durchgang schon am zweiten Tor eingefädelt hatte, führt das Klassement mit 23 Hundertsteln Vorsprung vor dem Franzosen Alexis Pinturault an.

Pinturaults Landsmann Clément Noël, der Sieger vom Vortag und Gewinner des Vorjahres, wird nach einem groben Patzer in der Entscheidung nicht dabei sein.

Der Liveticker

(zap/sda)

