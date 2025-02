Lara Gut-Behrami kommt auch in der Kombination nicht richtig mit der Abfahrt von Saalbach zurecht. Bild: keystone

USA, Deutschland und Österreich legen vor – Holdener und Rast müssen im Slalom aufholen

Slalom 13.15 Uhr

Die Schweizerinnen müssen das Feld an der Ski-WM in Saalbach bei der Premiere der Team-Kombination im Slalom von hinten aufrollen, wenn sie noch in den Kampf um die Medaillen eingreifen wollen.

«Ich habe es nicht so gut gemacht, aber wenn es eine gibt, die das richten kann, ist es Wendy. Ich kann ihr sicher keine Slalom-Tipps geben.» Lara Gut-Behrami

Die Fahrt von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Corinne Suter legte in der Abfahrt mit Platz 9 für ihre Slalom-Partnerin Camille Rast vor, Lara Gut-Behrami mit Platz 12 für Wendy Holdener.

«Es gibt manchmal Passagen, in denen ich Zeit verliere und weiss nicht genau, warum. Ich habe mir vorgenommen, frecher zu fahren. Irgendwie ging es einfach nicht vorwärts.» Corinne Suter

Suter handelte sich einen Rückstand von 76 Hundertsteln auf die Podestränge ein. Holdener müsste nach der nicht geglückten Abfahrt von Gut-Behrami im Slalom mehr als eine Sekunde wett- und neun Ränge gutmachen, um sich noch in die Top 3 zu schieben.

Die Fahrt von Corinne Suter. Video: SRF

Am schnellsten war bei der prominent besetzten Premiere der Team-Kombination die Amerikanerin Lauren Macuga, die mit Paula Moltzan antritt. Dahinter folgen drei Teams mit absoluten Slalom-Cracks. Lena Dürrs Partnerin Emma Aicher war die Zweitschnellste, Katharina Liensbergers Partnerin Mirjam Puchner die Drittschnellste, Mikaela Shiffrins Partnerin Breezy Johnson die Viertschnellste.

«Ich habe mein bestes gegeben. Ich wünschte, ich hätte Mikaela noch etwas mehr geben können, aber ich kann mir nichts vorwerfen. Es wird sehr hart mit so vielen guten Slalomfahrerinnen dann oben am Start. Ich werde Mikaela noch sehen und versuche für sie da zu sein, ohne ihr Druck aufzusetzen.» Breezy Johnson

Damit glich der erste Teil der Team-Kombination der WM-Abfahrt vom Samstag. Johnson (Weltmeisterin), Puchner (Zweite), Macuga (Fünfte) und Aicher (Sechste) hatten schon dort ganz vorne mitgemischt.

Macuga fährt die Bestzeit nach der Abfahrt. Video: SRF

Überhaupt nicht nach Wunsch lief es Malorie Blanc, die mit Mélanie Meillard das dritte Schweizer Team bildet. Die 21-jährige Junioren-Weltmeisterin in der Team-Kombination (mit Anuk Brändli) büsste ohne ersichtlichen Fehler zweieinhalb Sekunden auf die Schnellsten ein.

Blanc/Meillard liegen damit bloss im 20. Zwischenrang unter den 26 Teams. Eliane Christen startet nach Priska Ming-Nufers Abfahrt vom 13. Zwischenrang in den Slalom. Der Slalom beginnt um 13.15 Uhr. Gestartet wird in umgekehrter Reihenfolge. (abu/sda)

Die Startliste:

1 Muzaferija/Alic BIH, +4,55

2 Cerutti/McFarlane FRA, +4,11

3 Clement/Breche FRA, +4,04

4 Gray/St-Germain CAN, +3,54

5 Moreno/Mijares Ruf AND, +3,47

6 Vonn/Hurt USA, +2,51

7 Blanc/Meillard SUI, +2,50

8 Curtoni/Peterlini ITA, +2,38

9 Ager/Gallhuber AUT, +2,37

10 Miradoli/Chevrier FRA, +2,37

11 Lie/Holtmann NOR, +2,31

12 Wiles/Hensien USA, +2,00

13 Pirovano/Collomb ITA, +1,96

14 Ming-Nufer/Christen SUI, +1,56

15 Gut-Behrami/Holdener SUI, +1,29

16 Stuhec/Slokar SLO, +1,15​

17 Delago/Rossetti ITA, +1,06

18 Suter/Rast SUI, ​+1,04

19 Gauche/Lamure FRA, +1,03

20 Venier/Truppe AUT, +0,86

21​ Hütter/Truppe AUT, +0,75

22 Weidle-Winkelmann/Hilzinger GER, +0,61

23 Johnson/Shiffrin USA, +0,51

24 Puchner/Liensberger AUT, +0,28

25 Aicher/Dürr GER, +0,23

26 Macuga/Moltzan USA​

