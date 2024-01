Ski live: Slalom in Wengen mit Zenhäusern, Yule und Co. in Ticker und TV

Der 23-jährige Atle Lie McGrath meisterte den 1. Lauf des Wengen-Slaloms am besten. Bild: keystone

Jungstar McGrath führt nach 1. Lauf vor Kristoffersen – kein Schweizer in den Top 10

Mehr «Sport»

Die Norweger drücken dem Weltcup-Slalom in Wengen auch 2024 den Stempel auf. Atle Lie McGrath führt nach dem ersten Lauf vor Henrik Kristoffersen. Die Schweizer liegen ausserhalb der ersten zehn.

McGrath, Zweiter zuletzt in Adelboden, schuf sich ein Polster von 36 Hundertsteln auf den Vorjahressieger Kristoffersen. Der zweifache Saisonsieger Manuel Feller folgt mit gut einer halben Sekunde Rückstand im 3. Rang. Alex Vinatzer liegt als Vierter bereits 73 Hundertstel hinter dem Führenden.

Die Schweizer benötigen im zweiten Lauf einen Exploit, wollen sie zum dritten Mal in Folge im Lauberhorn-Slalom einen Athleten auf das Podest bringen. Marc Rochat büsste als Elfter 1,19 Sekunden auf McGrath ein. Sein Rückstand zum 3. Platz beläuft sich auf 77 Hundertstel. Daniel Yule, Ramon Zenhäusern, Loïc Meillard und Tanguy Nef belegen die Ränge 13, 14, 15 und 17.

Der beste Schweizer im 1. Lauf: Marc Rochat. Bild: fxp-fr-sda-rtp

McGrath wäre nach Lucas Braathen und Kristoffersen der dritte norwegische Sieger in Folge in Wengen. Für den 23-Jährigen selbst wäre es der erste Sieg in Berner Oberland und der dritte im Weltcup. Kristoffersen greift nach seinem vierten Triumph am Lauberhorn nach 2016, 2017 und 2023.

Mit Meillard (Zweiter 2023) und Yule (Zweiter 2022) schaffte es in den letzten beiden Jahren jeweils ein Schweizer auf das Podest. Der letzte Heimsieg liegt 37 Jahre zurück (Joël Gaspoz 1987).

Der zweite Lauf beginnt um 13.15 Uhr. (nih/sda)