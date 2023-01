Ski-Weltcup: Der Männer-Slalom von Adelboden live und im Stream

Meillard liegt nach dem ersten Lauf auf Rang 2. Bild: keystone

Braathen führt, Meillard kommt ihm am nächsten – Zenhäusern gut dabei, Aerni weniger

Loïc Meillard liegt im Weltcup-Slalom in Adelboden auf Podestkurs. Der Neuenburger ist nach dem ersten Lauf hinter dem Norweger Lucas Braathen Zweiter.

Meillard büsste auf Braathen 52 Hundertstel ein und schuf sich damit die Möglichkeit, nach dem 3. Rang im Riesenslalom am Chuenisbärgli innert 24 Stunden ein zweites Mal unter die besten drei zu fahren. Es wäre auch das zweite Mal, dass sich Meillard in diesem Winter im Slalom einen Podestplatz sichern würde. Zum Auftakt Mitte Dezember war er in Val d'Isère Dritter geworden.

Nicht mit den Schnellsten gehörte im ersten Lauf in Adelboden Daniel Yule. Der Sieger des Slaloms in Madonna di Campiglio und Gewinner des Slaloms in Adelboden vor drei Jahren liegt knapp anderthalb Sekunden hinter Braathen zurück auf Platz 9. Yule war etwas schneller als der unmittelbar hinter ihm klassierte Ramon Zenhäusern.

Eine gute Leistung zeigte erneut Marc Rochat (14.). Der Waadtländer, zuletzt in Garmisch Siebenter, weist einen Rückstand von gut zwei Sekunden aus. Im zweiten Lauf ebenfalls dabei sein werden Luca Aerni (23.) und Tanguy Nef (24.).

Die Probleme von Kristoffersen und Noel. Video: SRF

Keine Rolle in der Entscheidung spielen Henrik Kristoffersen und Clément Noël. Der in der Disziplinen-Wertung führende Norweger, Gewinner des Slaloms in Garmisch-Partenkirchen, handelte sich bei einem Fahrfehler einen zu grossen Rückstand ein. Der Olympiasieger aus Frankreich schied zum dritten Mal in dieser Saison aus. (abu/sda)