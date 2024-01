Ski live: Slalom in Schladming mit Meillard und Yule in Ticker und TV

Der Deutsche Linus Strasser distanzierte die Konkurrenz im 1. Lauf um 10 Hundertstelsekunden und mehr. Bild: keystone

Yule bester Schweizer auf Platz 6 – Strasser führt im 1. Lauf vom Slalom in Schladming

Beim verregneten Nachtslalom von Schladming setzt sich Kitzbühel-Sieger Linus Strasser im ersten Lauf an die Spitze. Daniel Yule liegt als bester Schweizer im 6. Rang.

Linus Strasser machte den Unterschied gegenüber der Konkurrenz im dritten der vier Strecken-Sektoren. Auf diesem Abschnitt nahm der 31-jährige Deutsche vielen Konkurrenten fast eine halbe Sekunde ab. Einzig der überraschende Timon Haugan sowie Vorjahressieger Clément Noël hielten den Rückstand in diesem Bereich in Grenzen, sie belegen die Plätze 2 und 3.

Als bester Schweizer klassiert sich Daniel Yule im 6. Rang. Während seiner Fahrt rieselte es leicht, womit er durchschnittliche Bedingungen erwischte. Teils regnete es in Strömen. Yule, der am Sonntag in Kitzbühel für den ersten Schweizer Slalom-Podestplatz der Saison sorgte, fehlen etwas mehr als vier Zehntelsekunden aufs Podest. Vor dem 30-Jährigen liegen noch der Norweger Atle Lie McGrath sowie der Italiener Alex Vinatzer.

Daniel Yule liegt als bester Schweizer auf Platz 6. Bild: keystone

Mit Marc Rochat (10.), Loïc Meillard (12.) und Luca Aerni (15.) schafften es noch drei weitere Schweizer in der ersten Hälfte der Top 30. Auch Reto Schmidiger steht als 25. erstmals seit einem Jahr wieder in einem zweiten Lauf.

Der Walliser, der das Rennen in Kitzbühel wegen Rückenproblemen ausgelassen hatte, war im oberen Teil so schnell unterwegs wie danach kein anderer Fahrer mehr, fiel unten jedoch aus dem Rhythmus und konnte sich nicht mehr retten. Es war nach Wengen sein zweiter Ausfall in dieser Saison. (nih/sda)