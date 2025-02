Lara Gut-Behrami liegt nach dem ersten Lauf auf Position vier. Bild: keystone

Gut-Behrami nach dem ersten Lauf in Lauerstellung – dominante Vorstellung von Brignone

Lara Gut-Behrami geht im WM-Riesenslalom in Saalbach mit Medaillenchancen in den 2. Lauf. Die Tessinerin liegt in ihrem letzten WM-Rennen der Karriere im 4. Zwischenrang.

Mehr «Sport»

2. Lauf 13.15 Uhr

Mit einigen Driftern zu viel handelte sich Gut-Behrami zwar einen beträchtlichen Rückstand auf die Führende Federica Brignone ein, anderen Medaillenanwärterinnen wie Sara Hector (5.), Thea Louise Stjernesund (6.), Zrinka Ljutic (8.) und Lara Colturi (9.) erging es aber gleich. Camille Rast (13.), die Ende November in Killington zum ersten auf im Weltcup auf das Riesenslalom-Podest gefahren ist, büsste gar mehr als drei Sekunden ein.

Der erste Lauf von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Gut-Behramis Rückstand auf Brignone beläuft sich auf 1,40 Sekunden. Von der drittplatzierten Paula Moltzan trennen sie indes nur 16 Hundertstel.

Brignone, die WM-Zweite von 2023, die wie Gut-Behrami zur ältesten Riesenslalom-Weltmeisterin werden könnte, schuf sich in Abwesenheit von Mikaela Shiffrin an der Spitze ein komfortables Polster von 67 Hundertsteln auf die Neuseeländerin Alice Robinson. Moltzan liegt bereits deutlich mehr als eine Sekunde zurück.

Federica Brignone fährt im ersten Lauf allen davon. Video: SRF

Wendy Holdener verlor rund dreieinhalb Sekunden, Michelle Gisin noch einmal eine Sekunde mehr. Holdener dürfte nach den 108 Fahrerinnen, zum ersten Lauf antreten, in den Top 20 sein, Gisin ausserhalb der ersten 30. (riz/sda)