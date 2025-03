Ski live: Super-G in La Thuile mit Gut-Behrami und Co. in Ticker und TV

Super-G der Frauen, La Thuile 1. Emma Aicher (GER) 57,89

2. Sofia Goggia (ITA) +0,06

3. Federica Brignone (ITA) +0,39

4. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,47 …

9. Michelle Gisin (SUI) +1,20

14. Corinne Suter (SUI) +1,60

15. Joana Hählen (SUI) +1,62

24. Malorie Blanc (SUI) +2,75

29. Priska Ming-Nufer (SUI) +3,14

35. Janine Schmitt (SUI) +3,37​

Bei schwierigen Verhältnissen verpasste Lara Gut-Behrami das Podest. Bild: keystone

Gut-Behramis Vorsprung in Super-G-Wertung schmilzt – Deutsche Aicher vor nächstem Sieg

Lara Gut-Behrami verpasst im ersten von zwei Weltcup-Super-G in La Thuile das Podest knapp. Die Tessinerin beendet das Rennen auf Platz 4. Die Deutsche Emma Aicher siegt vor den Italienerinnen Sofia Goggia und Federica Brignone.

Mehr «Sport»

Lara Gut-Behrami verpasst im ersten von zwei Weltcup-Super-G in La Thuile im Aostatal das Podium knapp. Die Tessinerin belegt in dem von der Deutschen Emma Aicher gewonnenen Rennen Platz 4.

Die Fahrt von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Gut-Behrami war auf der verkürzten Piste und bei äusserst schwierigen Bedingungen für eine weitere Klassierung unter den ersten drei in einem Super-G acht Hundertstel zu langsam. Hinter Emma Aicher reihten sich die Italienerinnen Sofia Goggia und Federica Brignone ein.

Die Siegesfahrt von Emma Aicher. Video: SRF

In der Disziplinen-Wertung büsste Lara Gut-Behrami als Führende etwas von ihrem Vorsprung ein. Vor den letzten zwei Super-G des Winters, der nächste ist am Freitag erneut in La Thuile geplant, hat die Schweizerin 45 Punkte mehr auf dem Konto als Federica Brignone.

Nächstbeste Schweizerin am Donnerstag war Michelle Gisin. Die Obwaldnerin egalisierte mit Rang 9 ihr bestes Ergebnis in einem Weltcup-Super-G in diesem Winter. Corinne Suter musste sich unmittelbar vor Joana Hählen mit Platz 14 bescheiden.

Emma Aicher errang ihren zweiten Weltcup-Sieg, den ersten in einem Super-G. Ihre Premiere hatte die 21-jährige Tochter eines Deutschen und einer Schwedin vor knapp zwei Wochen in der zweiten Abfahrt in Kvitfjell in Norwegen gefeiert. Im Super-G ist sie die erste deutsche Gewinnerin seit mehr als fünf Jahren und dem Erfolg von Viktoria Rebensburg in Lake Louise in Kanada. (nih/sda)