wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ski: Abfahrt der Frauen in St.Moritz live im Stream und Ticker

epa12586964 Lindsey Vonn of the United States reacts in finish area during the women&#039;s Downhill race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in St. Moritz, Switzerland, 12 December 2025. EPA/CLAU ...
Lindsey Vonn sorgte in St. Moritz für eine Sensation.Bild: keystone

Erster Weltcupsieg seit 2018: 41-jährige Vonn fährt in St. Moritz der Konkurrenz davon

Lindsey Vonn lanciert die Speedsaison der Frauen mit einem Paukenschlag. Die 41-jährige Amerikanerin führt in der ersten von zwei Weltcup-Abfahrten in St. Moritz mit grossem Vorsprung.
12.12.2025, 09:1512.12.2025, 11:40

Ein Jahr nach dem Comeback nach fast sieben Jahren und mehr als 25 Jahre nach ihrem Debüt im Weltcup distanzierte die körperlich wieder hergestellte Vonn die Österreicherinnen Magdalena Egger und Mirjam Puchner um 0,98 respektive 1,16 Sekunden. Die 24-jährige Egger preschte mit Startnummer 27 nach vorne und verwies Sofia Goggia auf den 4. Platz.

Die Fahrt von Lindsey Vonn.Video: SRF

Im Alter von 41 Jahren und knapp zwei Monaten steht Vonn damit vor dem ersten Weltcupsieg seit März 2018 und dem 83. insgesamt. Älter als die langjährige Speedqueen aus Minnesota war noch keine Weltcupsiegerin. Ingemar Stenmark, der Athlet mit den zweitmeisten Siegen hinter Mikaela Shiffrin (104 Siege), liegt nun nur noch drei Erfolge vor der 2019 zurückgetretenen und im Dezember 2024 zurückgekehrten Vonn.

«All die harte Arbeit zahlt sich aus. Ich wusste, dass ich gut drauf bin. Jetzt kann ich endlich wieder so fahren, wie ich möchte - ohne Schmerzen, ohne Probleme. Mein Kopf ist wieder frei, um schnell zu fahren. Das macht mich sehr, sehr happy», sagte Vonn in einer ersten Reaktion gegenüber SRF.

«Beste Form meines Lebens»: Lindsey Vonn startet in St. Moritz ihre letzte Mission

Die beste Athletin in dem durch die Verletzungen von Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin gebeutelten Schweizer Team ist Malorie Blanc im 13. Zwischenrang. Jasmine Flury liegt bei ihrem Comeback nach 22 Monaten auf Platz 22, neun Positionen hinter Jasmina Suter und vier hinter Janine Schmitt. (riz/sda)

Das Rennen läuft aktuell noch:

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 12
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
quelle: keystone / john locher
Auf Facebook teilenAuf X teilen
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
YB holt gegen Lille einen wichtigen Sieg – aber bangt um Alvyn Sanches
Am 6. Spieltag der Europa League setzen sich die Young Boys mit 1:0 gegen Lille durch. Dank einer frühen roten Karte gegen Lille und einem Tor von Darian Males behält YB drei wichtige Punkte im Wankdorf.
Die Zahl 60 wird für die Young Boys am Donnerstagabend zur entscheidenden. 60 Minuten agieren die Berner gegen Lille in der Europa League in Überzahl. Und nach 60 Minuten bejubelt das Team von Trainer Gerardo Seoane dank Darian Males den lang gesuchten Treffer, der am Ende zum Sieg reicht. Getrübt wurde die Freude in der Nachspielzeit durch das Ausscheiden von Alvyn Sanches, der sich womöglich erneut am Knie verletzt hat.
Zur Story