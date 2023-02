Ski live: Die Abfahrt der Frauen in Crans-Montana im SRF und im Ticker

Der Start zum drittletzten Saisonrennen in dieser Disziplin war zuvor in mehreren Schritten wegen Nebels von 11.00 auf 13.00 Uhr verschoben worden. Zum letztmöglichen Starttermin hatte sich der Nebel zwar fast gänzlich verflüchtigt, doch die Piste war vor allem neben der Ideallinie zu weich, die Sicherheit der Fahrerinnen nicht gewährleistet.

Am Samstag kann in Crans-Montana kein Rennen stattfinden. Die Weltcup-Abfahrt muss aufgrund der Verhältnisse abgesagt werden.

Wie die Sägemehl-Kapitalisten ihre Unschuld verloren haben

Noch nie war so viel Geld im Schwingen wie im 21. Jahrhundert. Aber beim letzten Eidgenössischen in Pratteln konnten die roten Zahlen erst Monate später schwarz gefärbt werden. Nun wird bereits gejammert, dass das Geld beim nächsten grossen nationalen Hosenlupf 2025 in Mollis nicht reichen wird. Die Sägemehl-Kapitalisten bezahlen den Preis für ihre Naivität. Der Sägemehlring als heile Welt. Wo Geist und nicht Geld den Sport prägen. Wo alte Bräuche und Werte gepflegt werden. Der wertkonservative Sport wird zu einer Gegenwelt. Schwingen hat wie kaum ein anderer Sport auch eine politische und kulturelle Bedeutung in unserem Land. Schwingen findet immer mehr mediale Beachtung und ist auch in den urbanen links-grünen Zentren des Landes populär. Schwingen ist telegen. Die kräftigen Kerle in Zwilchhosen zählen zu den bekanntesten Personen unserer Zeitgeschichte. Das Schwingen erlebt einen beispiellosen Boom.