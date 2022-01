Petra Vlhova führt mal wieder nach dem ersten Lauf. Bild: keystone

Vlhova deutlich vor Shiffrin und Holdener in Führung, Gisin klar zurück

Wendy Holdener nimmt im Weltcup-Slalom in Zagreb Kurs auf ihren zweiten Podestplatz in diesem Winter. Die Schwyzerin liegt nach dem ersten Lauf auf dem 3. Platz.

In Führung liegt überlegen Petra Vlhova. Die Slowakin, die die letzten zwei Slaloms in Zagreb und drei der vier bisherigen Rennen in dieser Saison gewonnen hat, nutzte den Vorteil mit der Startnummer 1 resolut aus. Hohe Temperaturen setzten der Strecke am Bärenberg zu. Dazu wehte ein starker Wind, der Blätter von den umliegenden Bäumen auf die Piste blies.

Vlhova führt mit 64 Hundertsteln Vorsprung auf Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin, die die letzten zwei Rennen vor dem Jahreswechsel in Lienz im Osttirol wegen eines positiven Covid-19-Tests verpasst hatte, gewann den Slalom in Zagreb schon viermal.

Der erste Lauf von Wendy Holdener. Video: SRF

Wendy Holdener büsste 81 Hundertstel auf Vlhova ein. Die Innerschweizerin war damit deutlich schneller als Michelle Gisin. Die Obwaldnerin handelte sich nach einer fehlerhaften Fahrt einen Rückstand von 2,2 Sekunden ein. Das reichte zum 9. Rang.

Zum dezimierten Schweizer Team gehörten nur noch Elena Stoffel und Selina Egloff. Die Walliserin und die Bündnerin verpassten die Qualifikation für den zweiten Lauf. Camille Rast, Aline Danioth und Mélanie Meillard mussten wegen einer Corona-Erkrankung auf den Start verzichten.

(zap/sda)