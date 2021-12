Wendy Holdener hatte beim zuvor einzigen Riesenslalom in Sölden wegen ihren Handverletzungen auf einen Start verzichten müssen. In Courchevel liegt die Schwyzerin nach halbem Pensum mit zweieinhalb Sekunden Rückstand auf Shiffrin auf dem 15. Platz. Corinne Suter (3,12 zurück) nimmt den 19. Rang ein.

Weihnachtsparty in Oslo zeigt: So ansteckend ist Omikron trotz Impfung

Omikron in den USA nun die dominante Variante + WHO kritisiert Booster-Strategie

Was schaust du so blöd? Ach ja, Fails! Hier kommen die 31 lustigsten Fails der Woche

Infantino verspricht im WM-Streit mehr Geld: «Es können alle davon profitieren»

Die FIFA arbeitet weiter an ihrem Plan, die Fussball-WM alle zwei Jahre durchzuführen. Gianni Infantino, der Präsident des Weltverbands, sprach nun an einem virtuellen Gipfeltreffen in der Sprache, die jeder Funktionär versteht. Die Europäer will er nicht überstimmen lassen, sondern sie im Dialog überzeugen.

Getreu der Maxime, wonach Stillstand Rückschritt bedeutet, will die FIFA unter Präsident Gianni Infantino weiter wachsen. Die Anzahl WM-Teilnehmer wurde für 2026 bereits von 32 auf 48 Nationen angehoben. Und vor einigen Monaten hat die FIFA die Idee lanciert, den Austragungsrhythmus für die WM, die Cashcow des Weltverbands, zu verkürzen. Statt wie bisher immer seit ihrer Lancierung im Jahr 1930 alle vier Jahre, soll künftig alle zwei Jahre um den WM-Pokal gespielt werden.