Als Erster gestartet, die zweitbeste Laufzeit gefahren: Loïc Meillard darf noch auf den Sieg hoffen. Bild: keystone

Braathen nach starkem Lauf Erster – Meillard und Yule im Slalom von Madonna in Reichweite

Die zwei Romands Loïc Meillard (2.) und Daniel Yule (4.) liegen nach dem ersten Lauf des Weltcup-Nachtslaloms in Madonna di Campiglio in Lauerposition. Halbzeit-Führender ist der formstarke Norweger Lucas Braathen.

Das sagte Meillard nach seinem Lauf: «Es war nicht optimal. Der 2. Platz ist gut, aber ich hatte nicht das beste Gefühl. Ich habe es nicht geschafft, spielerisch zu sein und der Rhythmus war nicht gut. Es ist aber noch alles möglich.»

Auf Braathen, vor zehn Tagen in Val d'Isère überlegener Sieger des bislang einzigen Slaloms der Saison und vor vier Tagen in Alta Badia Sieger des ersten von zwei Riesenslaloms, büsste Meillard als erster Verfolger bereits 0,42 Sekunden ein. Nur acht Hundertstel hinter dem Dritten von Val d'Isère folgt der Deutsche Linus Strasser, der seinerseits nur um fünf Hundertstel schneller war als Yule. Der Walliser Slalom-Spezialist hat zwei seiner vier Weltcupsiege in Madonna gefeiert.

Er war der Schnellste im ersten Lauf: Lucas Braathen. Bild: keystone

Das sagte Braathen: «Es war ein guter erster Lauf, ich bin zufrieden. Ich hatte eine gute Technik und einen guten taktischen Plan.

Ich bin glücklich, noch ein Lauf und dann habe ich Urlaub.»



Marc Rochat (18.), Luca Aerni (22.) und Ramon Zenhäusern (23.) verloren eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit.

Das sagte Zenhäusern: «Ich konnte vom ersten bis zum letzten Tor nie richtig tanzen und habe den Schnee nicht richtig gespürt. Ich hoffe, es wird im zweiten Lauf besser. Es ist für alle gleich schwierig, aber die Umstellung vom Pulverschnee auf diesen Schnee ist mir nicht gelungen.»

Start zum Finaldurchgang ist um 20.45 Uhr. (nih/sda)