Ski Alpin: Der Riesenslalom der Männer in Bansko im Liveticker

Schweizern fehlt einiges zum Podest – Riesenslalom-Weltmeister Faivre führt in Bansko

Die erhoffte Reaktion der Schweizer Riesenslalom-Cracks auf die WM-Enttäuschung lässt in Bansko auf sich warten. Marco Odermatt, Loïc Meillard und Justin Murisier greifen um 13.00 Uhr von den Zwischenrängen 6, 8 und 12 an.

Achtmal in Folge hatte sich Odermatt im Riesenslalom-Weltcup in den Top 4 klassiert. Nach dem Ausfall in Cortina und der medaillenlosen WM muss der 23-Jährige im ersten von zwei Rennen in Bansko zwei Plätze gutmachen, um die Serie auszubauen. Als Sechster fehlen ihm vier Zehntel zum viertplatzierten Norweger Henrik Kristoffersen und gut acht Zehntel zu den Podestplätzen. In Führung liegt nach dem halben Pensum der französische Doppel-Weltmeister Mathieu Faivre.

Pinturault könnte heute abräumen

Faivre liegt elf Hundertstel vor dem Kroaten Filip Zubcic und 23 Hundertstel vor Landsmann Alexis Pinturault. Pinturault befindet sich damit auf gutem Weg, die Führungen in der Disziplinenwertung und im Gesamtweltcup auszubauen. Seine Reserve auf Verfolger Odermatt beträgt im Gesamtweltcup 225 Punkte und im Riesenslalom 40 Punkte.

Loïc Meillard, im WM-Riesenslalom als Fünfter der einzige klassierte Schweizer, büsste 1,40 Sekunden auf Faivre ein. Weitere vier Zehntel kamen bei Justin Murisier hinzu. Einen Teil der Hypothek handelte sich der Walliser mit einem Fehler im Schlussteil ein. Gino Caviezel verpasste mit 2,33 Sekunden Rückstand die Top 15. (ram/sda)

