Ski Alpin: Der Slalom der Männer von Adelboden im Liveticker

Bild: keystone

Krimi in Adelboden: Zwei Österreicher führen vor Aerni – starkes Schweizer Team

Luca Aerni und Ramon Zenhäusern kämpfen im Weltcup-Slalom in Adelboden um den Sieg. Der Berner und der Walliser liegen nach dem ersten Lauf auf den Plätzen 3 und 6.

Die Entscheidung am Nachmittag verspricht Hochspannung. Die ersten sechs Fahrer liegen innerhalb von lediglich 16 Hundertsteln – und mittendrin Aerni und Zenhäusern. Die Reaktion der Schweizer Fahrer auf das dürftige Abschneiden in den ersten zwei Slaloms des Winters fiel überzeugend aus.

Der 1. Lauf von Luca Aerni. Video: SRF

Ganz vorne im Zwischenklassement liegen zeitgleich die Österreicher Fabio Gstrein und Manuel Feller, zwischen Aerni und Zenhäusern reihten sich der Norweger Henrik Kristoffersen, zweifacher Gewinner des Slaloms in Adelboden, und der Franzose Alexis Pinturault ein.

Daniel Yule, vor zwei Jahren Slalom-Sieger in Adelboden, büsste eine halbe Sekunde auf Feller ein, Sandro Simonet und Loïc Meillard nehmen eine Hypothek von sechs beziehungsweise acht Zehnteln mit in den zweiten Lauf.

So knapp die zeitlichen Abstände sind, so prominent sind die Namen der ausgeschiedenen Fahrer. Der Franzose Clément Noël kam ebenso nicht ins Ziel wie Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag und der Schwede Kristoffer Jakobsen, zusammen mit dem Norweger Leader in der Disziplinen-Wertung. (abu/sda)