Marco Odermatt war mal wieder eine Klasse für sich. Bild: keystone

Marco Odermatt führt dank unfassbar gutem Steilhang – Murisier und Meillard auf Rang 6

Marco Odermatt befindet sich auch im Weltcup-Riesenslalom in Adelboden bei selten schwierigen Bedingungen auf dem Weg zum Sieg. Der Nidwaldner fährt im ersten Lauf Bestzeit.

Odermatt, Gewinner von drei der bisherigen vier Riesenslaloms des Winters, schaffte sich mit seiner Bestzeit die optimale Ausgangslage, um den Klassiker am Chuenisbärgli als erster Schweizer seit 14 Jahren und dem Doppelerfolg von Marc Berthod und Daniel Albrecht zu gewinnen. Die Differenz auf einer harten, unruhigen Piste, die den Fahrern auch physisch alles abverlangte, schuf Odermatt im letzten Streckenteil, in dem er alle seine Konkurrenten deutlich distanzierte.

Die starke Fahrt von Marco Odermatt. Video: SRF

Odermatt führt das Klassement mit 31 Hundertsteln Vorsprung vor dem Franzosen Alexis Pinturault an. Der Franzose hat in Adelboden im Vorjahr beide Riesenslaloms gewonnen und so auf der legendären Piste seine Siege zwei und drei gefeiert. Der Kroate Filip Zubcic, in den letzten drei Riesenslaloms in Adelboden Zweiter, liegt mit einer halben Sekunde Rückstand an 3. Stelle.

Stark fuhren im ersten Lauf auch Justin Murisier an seinem 30. Geburtstag und Loïc Meillard. Die beiden nehmen im Zwischenklassement zeitgleich den 6. Rang ein. Weniger gut mit der Herausforderung Chuenisbärgli kam Gino Caviezel. Der Bündner, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, büsste gut drei Sekunden auf Odermatt ein.

Im zweiten Lauf dabei sind auch Cédric Noger Daniele Sette, trotz Rückständen von über vier Sekunden. Der St. Galler Noger schaffte die Qualifikation zum ersten Mal seit einem Jahr. Thomas Tumler und Marco Reymond schieden aus.

