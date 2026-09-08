An der Seite von Vincent Kriechmayr (rechts) gewann Manuel Feller im letzten Winter Olympia-Silber in der Team-Kombination. Bild: keystone

Österreichs Ski-Hoffnung Feller erleidet nächsten Rückschlag

Manuel Feller kämpft weiter mit Problemen am Rücken. Auf Instagram informierte der Österreicher über einen erneuten Rückschlag.

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Acht Wochen vor seiner geplanten Rückkehr auf Schnee hat der österreichische Skirennläufer Manuel Feller einen zweiten Bandscheibenvorfall erlitten. Der 33-Jährige verzichtet deshalb auf das Trainingslager in Chile und setzt seine Reha vorerst zu Hause fort – ein konkreter Comeback-Termin steht nicht fest.

Feller hatte sich bereits zuvor einer Bandscheiben-Operation unterzogen. Die anschliessende Reha verlief nach eigenen Angaben schwieriger als erwartet. Vor acht Wochen dann der Rückschlag. Auf Instagram schilderte der Kitzbühel-Sieger die aktuelle Situation: «Ich bin um eine zweite Operation herumgekommen und seitdem auf einem sehr, sehr guten Weg, aber es hat mich sehr viel Zeit und Nerven gekostet.»

Zunächst gilt für Slalom-Weltcup-Gesamtsieger der Saison 2023/2024 seinen Trainingsrückstand aufzuholen. «Vom Training bin ich Minimum einen Monat hinterher und bin auch noch nicht hundertprozentig schmerzfrei», erklärte Feller.

Die für Ende August beziehungsweise Anfang September geplante Vorbereitung auf Schnee in Chile fällt damit aus. «Es wäre die falsche Entscheidung gewesen, einen Schnellschuss zu machen und nach Chile zu gehen», so der Tiroler.

Ein Karriereende schliesst Feller vorerst aus. «Ich möchte dem Sport noch das eine oder andere Jahr erhalten bleiben, aber die Bedingung ist, dass es Spass machen muss und das tut es nur, wenn man keine Schmerzen hat.» (ram/t-online)

