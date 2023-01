Mikaela Shiffrin ist auf besten Weg dazu, den Rekord von Ingemar Stenmark zu egalisieren. Bild: keystone

Shiffrin im ersten Lauf erneut eine Klasse für sich – Holdener patzt, Gisin Zehnte

Mikaela Shiffrin legt im ersten Lauf des zweiten Slaloms in Spindleruv Mlyn in Tschechien die Basis zum Rekord-Sieg. Die Amerikanerin führt das Klassement mit deutlichem Vorsprung an.

Am Tag nach dem überlegenen Erfolg im ersten Slalom gleichenorts stand Shiffrin erneut deutlich über allen anderen. Sie war 67 Hundertstel schneller als die zweitplatzierte Deutsche Lena Dürr und nahm damit Kurs auf ihren 86. Weltcup-Sieg, mit dem sie die Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark einstellen würde. Das kroatische Talent Zrinka Ljutic liegt als Dritte 85 Hundertstel zurück.

Bestklassierte Schweizerinnen sind Michelle Gisin (11.) und Camille Rast (12.) mit Rückständen von knapp zwei Sekunden. Im Gegensatz zu Rast hat Gisin die WM-Limite im Slalom erst zur Hälfte erfüllt. Mélanie Meillard (15.) zeigte nach der verpassten Qualifikation fürs Finale am Samstag eine deutliche Steigerung. Im zweiten Lauf dabei sein werden auch die am Samstag ausgeschiedene Aline Danioth (24.) und Elena Stoffel (26.).

Wendy Holdener verpasste nach einem zeitraubenden Fehler den zweiten Durchgang, das erste Mal seit fünf Jahren. Damals war sie in Flachau im ersten Durchgang ausgeschieden. Zuschauerin wird auch Nicole Good sein, die am Vortag als Zwölfte so gut platziert war wie noch nie im Weltcup. (dab/sda)