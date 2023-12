Michelle Gisin überzeugt im 1. Lauf des Slaloms von Lienz. Bild: keystone

Gisin nahe am Podest, auch Good und Meillard überzeugen – Shiffrin führt überlegen

Start 2. Lauf um 13 Uhr.

Mikaela Shiffrin führt nach dem ersten Lauf des Slaloms in Lienz deutlich. Die Amerikanerin nimmt der Konkurrenz 1,14 Sekunden und mehr ab. Michelle Gisin überzeugt als Vierte.

Bestechend sicher, ohne Fehler und wie auf Schienen kam Shiffrin durch. Am Donnerstag distanzierte sie ihre erste Verfolgerin um 63 Hundertstel, nun legte sie mehr als eine Sekunde zwischen sich und die zweitplatzierte Paula Moltzan. Shiffrins Landsfrau überraschte ebenso wie die Schwedin Anna Swenn Larsson. In den bisherigen Slaloms nicht richtig auf Touren gekommen, klassierte sie sich mit 1,32 Sekunden Rückstand auf dem 3. Zwischenrang.

Nur sieben Hundertstel dahinter lauert Michelle Gisin. Die Engelbergerin zeigte eine beherzte Fahrt und darf sich bei Halbzeit berechtigte Hoffnungen auf den dritten Podestplatz in Lienz in Folge machen. Bereits 2019 und 2021 stieg sie am Schlossberg, wo alle zwei Jahre Rennen durchgeführt werden, als Dritte aufs Podest.

Einen enttäuschenden ersten Lauf zeigte Petra Vlhova. Die zweifache Saisonsiegerin aus der Slowakei kam nicht auf Touren und verlor 2,41 Sekunden auf die Bestzeit. Direkt vor respektive hinter Vlhova klassierten sich Nicole Good und Mélanie Meillard, die mit den Zwischenrängen 9 und 11 überzeugten. Camille Rast liegt nach 30 Fahrerinnen auf Platz 16. Um die Qualifikation für den zweiten Lauf bangen muss Elena Stoffel. (sda)