Das Wetter meint es nicht gut mit Odermatt und Gut-Behrami – keine Super-Gs in Lenzerheide

Am Weltcup-Finale in Lenzerheide kann auch am Donnerstag nicht gefahren werden. Die angesetzten letzten Super-G der Saison sind abgesagt.

Der viele Neuschnee und anhaltender Nebel verunmöglichten auch am Donnerstag Rennen in Lenzerheide. Bei den Frauen war schon vorher klar, dass sich Lara Gut-Behrami die kleine Kugel holen wird. Bei den Männern geht die Disziplinenwertung an Vincent Kriechmayr, der 83 Punkte Vorsprung auf Marco Odermatt hat.

Für Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt ist die Rennabsage ein weiterer grosser Dämpfer im Kampf um den Gesamtweltcup. Beide müssten gegenüber den Techniker*innen Petra Vlhova respektive Alexis Pinturault noch Punkte aufholen.

