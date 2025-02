WM-Slalom in Saalbach, 1. Lauf 1. Clément Noël FRA

2. Loïc Meillard SUI +0,19

3. Atle Lie McGrath NOR +0,64

4. Timon Haugan NOR +0,70

5. Linus Strasser GER +0,77

6. Manuel Feller AUT +1,28

7. Tanguy Nef SUI +1,49

12. Daniel Yule SUI +1,77

21. Marc Rochat SUI +2,41 Out u.a.: Kristoffer Jakobsen SWE, Alexander Steen Olsen NOR, Marco Schwarz AUT

Loïc Meillard peilt seine dritte WM-Medaille in Saalbach an. Bild: keystone

Sackstarker Meillard kommt Leader Noël als einziger nahe – Nef darf noch leise hoffen

2. Lauf 13.15 Uhr

Loïc Meillard fährt im WM-Slalom in Saalbach um den Titel mit. Der Romand liegt nach dem ersten Lauf auf Platz 2 hinter dem Franzosen Clément Noël.

Noël und Meillard, der 19 Hundertstel Rückstand auf den Olympiasieger aufweist, vermochten sich von der Konkurrenz etwas abzusetzen. Die Norweger Atle Lie McGrath und Timon Haugan und der Deutsche Linus Strasser büssten als Nächstbeste zwischen 64 und 77 Hundertsteln auf die Bestzeit ein.

Wird der Olympiasieger auch Weltmeister? Clément Noël führt bei Halbzeit. Bild: keystone

Als zweitbester Schweizer nimmt Tanguy Nef Rang 7 ein. Sein Rückstand auf McGrath auf Platz 3 beträgt 85 Hundertstel. Daniel Yule war knapp drei Zehntel langsamer als der Genfer. Marc Rochat nimmt ein zeitliches Handicap von 2,4 Sekunden in die Entscheidung mit.

Noël gewann schon 14 Weltcup-Slaloms, allein vier in diesem Winter. Eine WM-Medaille fehlt dem Franzosen allerdings noch. Meillard belegte in dieser Disziplin in der laufenden Saison schon je zweimal Platz 2 und 3. Und der Neuenburger mit Wohnsitz im Wallis kann schon fünf WM-Medaillen sein Eigen nennen. In den letzten Tagen vergrösserte er seine Sammlung mit Gold in der Team-Kombination, in der er an der Seite von Franjo von Allmen siegte, und Bronze im Riesenslalom.

Die wenigen Schweizer Gewinner einer WM-Medaille im Slalom 1 / 6 Die wenigen Schweizer Gewinner einer WM-Medaille im Slalom WM 1950 in Aspen (USA): Gold für Georges Schneider. quelle: photopress-archiv / str

Als bisher letzter Schweizer sicherte sich Silvan Zurbriggen vor 22 Jahren in einem WM-Slalom Edelmetall. Der Walliser eroberte in St. Moritz völlig überraschend Silber. Um den letzten Schweizer Weltmeister ausfindig zu machen, muss in der Statistik noch deutlich weiter nach hinten geblättert werden. Der Neuenburger Georges Schneider fuhr 1950 in Aspen, Colorado, zum Titel.

(ram/sda)