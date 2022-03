Neben Lara Gut-Behrami klassierte sich von den Swiss-Ski-Fahrerinnen nur noch die Olympia-Dritte Michelle Gisin als Achte in den Top Ten. Wendy Holdener (11.), Joana Hählen (14.), Priska Nufer (17.), Jasmine Flury (19.), Corinne Suter (20.) und Jasmina Suter (21.) fuhren fast geschlossen in die Ränge 11 bis 21. (sda)

Besser als die Tessiner Olympiasiegerin und Weltmeisterin in dieser Disziplin bewältigten die Strecke nur die Französin Romane Miradoli und die offenbar wieder erstarkte Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Miradoli zeigte von oben bis unten eine fast fehlerfreie Fahrt, was umso erstaunlicher war, weil vier der sieben vor ihr gestarteten Fahrerinnen ausschieden.

Nach dem enttäuschenden letzten Wochenende mit dem 19. Platz und dem Ausscheiden in den Abfahrten von Crans-Montana zeigte sich Lara Gut-Behrami beim nächsten Heimrennen wieder auf der Höhe. Auf der eisigen und selektiven Piste im Bündnerland erreichte sie den fünften Podestplatz in dieser Saison – den dritten im Super-G.

Etwas mehr als drei Wochen nach dem Olympiasieg fährt Lara Gut-Behrami in Lenzerheide als Dritte im Super-G auf das Weltcup-Podest. Der Sieg ging an die Französin Romane Miradoli, die erstmals im Weltcup triumphierte. Zweite wurde die Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

«4 von 100 Soldaten am Leben»: Putin bekommt Stress an der Heimatfront

«Sie leben in einer Parallel-Welt» – UEFA-Präsident Ceferin attackiert Europas Topklubs

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat mit drastischen Worten auf erneute Gedankenspiele über eine europäische Superliga reagiert. «Zuerst veröffentlichen sie ihren Unsinn mitten in einer Pandemie, jetzt lesen wir jeden Tag, dass sie eine andere Idee mitten in einem Krieg verfolgen», sagte der Präsident des europäischen Fussballverbandes auf einem Kongress der «Financial Times» in London mit Blick auf den Ukraine-Krieg. «Sie leben offensichtlich in einer Parallelwelt.»