Ski live: Riesenslalom in Schladming mit Marco Odermatt in Ticker und TV

Vorjahressieger Loïc Meillard zeigte in Schladming erneut eine starke Leistung und ist zur Halbzeit Zweiter. Bild: keystone

Meillard in Schladming nur knapp hinter Leader Feller – Odermatt unterläuft grosser Fehler

Nach dem letztjährigen Sieg in Schladming ist Loïc Meillard erneut auf Podestkurs. Der 27-Jährige liegt nach dem ersten Lauf des Nacht-Riesenslaloms im 2. Rang. Manuel Feller führt, Marco Odermatt fällt nach einem Fehler zurück.

Loïc Meillard fuhr im obersten Streckenteil am schnellsten und setzte sich mit der Startnummer 6 an die Spitze des Klassements. Überflügelt wurde er einzig von Manuel Feller, der in dieser Saison bisher mit drei Siegen im Slalom überzeugte. Nun schielt der Österreicher im Heim-Rennen auf seinen ersten Riesenslalom-Erfolg überhaupt.

Er führt nach dem 1. Lauf: Manuel Feller. Bild: keystone

Die Abstände an der Spitze sind jedoch knapp. Die ersten sechs Fahrer liegen innerhalb von 41 Hundertstel, Meillard fehlt auf Feller bloss eine Zehntelsekunde.

Überraschend nicht zu den Besten gehört Dominator Marco Odermatt. Der Nidwaldner, der die letzten sieben Riesenslaloms gewonnen hat, war mit Bestzeit unterwegs, ehe er nach einem Fehler das Ausscheiden nur knapp verhinderte. Dank einer starken Leistung im unteren Teil konnte Odermatt den Rückstand auf 98 Hundertstel begrenzen. Er liegt auf dem 11. Platz und muss im zweiten Lauf für einmal zur Aufholjagd ansetzen.

Für einmal nicht Erster: Marco Odermatt liegt nach einem Fehler fast eine Sekunde zurück. Bild: keystone

Das sagt Marco Odermatt: «Ich muss froh sein, dass ich noch ein zweites Mal fahren kann. Mit diesem Bock noch irgendwo in Reichweite zu sein, ist okay.

Ich hatte Mühe mit den Augen hier beim ersten Nachtrennen, das ist schon noch mal anders als sonst.

Es hat aber auch sonst nicht alles perfekt gepasst und es wird nicht einfach, eine Sekunde schneller zu fahren als alle andern. Ich bin mich nicht gewöhnt, in dieser Position zu sein, werde aber wie immer voll angreifen.»​

Das Out nicht verhindern konnte Gino Caviezel, der im letzten Jahr hinter Meillard den 2. Platz geholt hatte. Der Bündner war mit ansprechenden Zwischenzeiten unterwegs, im Steilhang unterlief ihm jedoch ein Überdreher, den er nicht mehr korrigieren konnte.

Thomas Tumler belegt nach 30 Fahrern den 15. Platz. Justin Murisier und Livio Simonet handelten sich grosse Rückstände ein und müssen um die Teilnahme am zweiten Lauf bangen. (nih/sda)