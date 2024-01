Ski live: Riesenslalom in Kronplatz mit Gut-Behrami in Ticker und TV

Sie fuhr der Konkurrenz im 1. Lauf davon: Lara Gut-Behrami. Bild: keystone

Gut-Behrami führt in Kronplatz deutlich – Österreicherinnen droht nächstes Debakel

Lara Gut-Behrami überzeugt auch im Riesenslalom in Kronplatz. Die Tessinerin führt nach dem ersten Lauf mit grossem Vorsprung und peilt ihren fünften Saisonsieg an.

Lara Gut-Behrami zeigte am Morgen auf dem schwierigen Hang in Südtirol eine Fahrt wie aus einem Guss. Im Gegensatz zu ihren Konkurrentinnen bekundete die 32-Jährige, die das happige Programm des vergangenen Wochenendes in Cortina mit drei Speed-Rennen offenbar sehr gut verkraftet hat, an keiner Stelle Probleme.

Das sagt Lara Gut-Behrami: «Wenn man müde ist, gibt es nur einen Weg: voll zu attackieren. Das habe ich gemacht.»

Am nächsten kam Gut-Behrami nach 30 gestarteten Fahrerinnen Alice Robinson. Die Neuseeländerin büsste allerdings bereits knapp sechs Zehntel ein. Weniger als eine Sekunde auf die Bestzeit verloren einzig noch die Schwedin Sara Hector, zuletzt Siegerin des Riesenslaloms in Jasna, die Norwegerin Ragnhild Mowinckel und Federica Brignone. Die Italienerin, die im Kampf um die Riesenslalom-Kristallkugel Gut-Behramis grösste Konkurrentin ist, handelte sich jedoch schon ein Handicap von 0,84 Sekunden ein.

Camille Rast und Simone Wild verloren beide rund zwei Sekunden auf Gut-Behrami, womit sie im Zwischenklassement ausserhalb der Top 15 liegen. Mélanie Meillard wird mit fast vier Sekunden Rückstand auf Gut-Behrami die Qualifikation für den Finaldurchgang verpassen.

Camille Rast wird im 2. Lauf ebenfalls dabei sein. Bild: keystone

Eine erneut schwache Leistung zeigte das österreichische Riesenslalom-Team. Ricarda Haaser steht als beste der neun gestarteten Österreicherinnen auf Platz 23. Zuletzt gab es in Jasna mit keinem einzigen Punkt ein Debakel.

Im Feld der Starterinnen fehlten in Kronplatz aus Verletzungsgründen Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova und Valérie Grenier, die zuvor in diesem Winter im Riesenslalom zu den Top-6-Fahrerinnen gehörten.

Der Start zum zweiten Lauf der Top 30 erfolgt um 13.30 Uhr. (nih/sda)