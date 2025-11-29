Ski alpin: Der Frauen-Riesenslalom von Copper Mountain im Liveticker

Frauen-Riesenslalom in Copper Mountain 1. Alice Robinson (NZL) 1:58.91

2. Julia Scheib (AUT) +0.96

3. Thea Louise Sternjesund (NOR) +1.08 5. Camille Rast (SUI) +1.41 18. Wendy Holdener (SUI) +2.59 26. Vanessa Kasper (SUI) +3.02

Camille Rast holt sich in Copper Mountain ein erstes Top-Resultat. Bild: keystone

Rast fährt in Copper Mounatin in die Top 5 – Robinson siegt überlegen

Die Siegerin des Weltcup-Riesenslaloms in Copper Mountain heisst Alice Robinson. Die Neuseeländerin gewinnt zwei Tage vor ihrem 24. Geburtstag überlegen vor der Österreicherin Julia Scheib. Dritte wird die Norwegerin Thea Louise Stjernesund.

In Abwesenheit von Lara Gut-Behrami überzeugte Camille Rast als beste Schweizerin mit Rang 5. Ebenfalls Punkte gab es im zweiten Riesenslalom der Saison auch für Wendy Holdener (18.) und Vanessa Kasper (26.). (pre/sda)