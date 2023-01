Ski live: Slalom in Kitzbühel mit Meillard und Yule in Ticker und TV

Manuel Feller nährt im Slalom in Kitzbühel die Hoffnungen auf einen zweiten österreichischen Sieg an den diesjährigen Hahnenkammrennen. Der Lokalmatador führt nach dem ersten Lauf auf dem pickelharten Ganslernhang vor Lucas Braathen und Linus Strasser.

Didier Cuche verkündet seinen Rücktritt und rast danach zum Kitz-Rekord

21. Januar 2012: Didier Cuche brettert zum letzten Mal über die berüchtigte Streif. Er verhindert in der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel nicht nur einen dreifachen Triumph der Österreicher, sondern wird dank dem Erfolg auch Rekordsieger.

Didier Cuche gilt als einer der besten Abfahrer der Geschichte. Weltmeister wurde er in der Königsdisziplin zwar nie und das Heimrennen in Wengen hat er in 13 Anläufen auch nie gewonnen. Aber in Kitzbühel, auf der schwierigsten Weltcupstrecke der Welt, ist er mit fünf Siegen Rekordhalter.