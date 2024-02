Ski live: Super-G in Crans Montana mit Lara Gut-Behrami in Ticker und TV

Gut-Behrami bleibt knapp vor Cornelia Hütter (5.) Führende in der Disziplinenwertung. (nih/sda)

«Ich hatte absolut Wut im Bauch nach den letzten zwei Tagen und nichts zu verlieren. Vielleicht bin ich dem Druck, den ich in der Abfahrt gespürt habe, noch nicht ganz gewachsen. Da kann ich nur den Hut vor Lara Gut-Behrami und Federica Brignone ziehen, wie die immer liefern, auch wenn die Erwartungen gross sind.»

«Heute war es besser als gestern, weil ich mich gut erholen konnte. Aber ich beklage mich sicher nicht, dass morgen kein Rennen mehr ist. Die Heim-Rennen sind sicher jeweils die intensivsten und brauchen die meiste Energie, deshalb ist es schon nicht so schlecht, dass ich jetzt etwas Ruhe habe.»

Lara Gut-Behrami verpasst im dritten Speedrennen in Crans-Montana den dritten Podestplatz. Die Tessinerin fährt im Super-G auf den 6. Rang.

Die strahlende Siegerin: Stephanie Venier feiert ihren ersten Erfolg in einem Weltcup-Super-G.

Die strahlende Siegerin: Stephanie Venier feiert ihren ersten Erfolg in einem Weltcup-Super-G. Bild: keystone

Out: Ragnhild Mowinckel (NOR), Stephanie Jenal (SUI), Noémie Kolly (SUI), Janine Schmitt (SUI), Delia Durrer (SUI) .

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der Swiss-Ski-Nachwuchs in der Fragenlawine

Bislang 39 Mal gab es am gleichen Tag sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern einen Schweizer Weltcupsieg. Das sind die letzten Duos:

Bislang 39 Mal gab es am gleichen Tag sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern einen Schweizer Weltcupsieg. Das sind die letzten Duos:

So schön! Schweizer Frauen- und Männer-Siege am gleichen Tag

So schön! Schweizer Frauen- und Männer-Siege am gleichen Tag

Odermatt jagt Hirscher – so weit liegt der Schweizer noch hinter dem besten Skifahrer

Tote und Verletze bei Luftangriffen +++ Netanjahu bekräftigt: Offensive in Rafah wird kommen

«Alexej wurde ermordet» – das Wichtigste zu Nawalnys Tod in 6 Punkten

Gott lebt auch in 500 Jahren noch – zumindest in unseren Köpfen

«Das ist beleidigend, was man den Leuten vorhält» – Rentner wird in AHV-«Arena» wütend

Gut-Behrami übergibt sich und fährt dann auf Platz 3 – Bassino siegt in Crans-Montana

Lara Gut-Behrami muss sich nach zuvor vier Weltcup-Siegen bei der zweiten Abfahrt in Crans-Montana von zwei Italienerinnen geschlagen geben. Trotz Übelkeit hat sie jedoch Grund zum Feiern.

Lara Gut-Behrami wird nach vier Weltcup-Siegen in Folge wieder einmal bezwungen. Die Tessinerin fährt in der zweiten Abfahrt in Crans-Montana gesundheitlich angeschlagen auf Platz 3. Vor ihr klassierten sich lediglich die Italienerinnen Marta Bassino und Federica Brignone.