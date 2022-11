Wendy Holdener: Die erste Hälfte des Saisonstarts ist gelungen. Bild: keystone

Holdener etwas zurück, Gisin out – Dürr führt nach dem 1. Lauf in Levi

Wendy Holdener ist nach dem ersten Lauf des ersten von zwei Weltcup-Slaloms in Levi in Finnland als beste Schweizerin Fünfte. In Führung liegt die Deutsche Lena Dürr.

Holdener büsste beim verspäteten Auftakt in den Weltcup-Winter praktisch ihren gesamten Rückstand von 61 Hundertsteln auf Lena Dürr im Steilhang ein – in jenen Passagen, in denen die Deutsche in dem von ihrem Trainer Markus Lenz ausgeflaggten Kurs allen Konkurrentinnen davonfuhr.

Ebenfalls in der Entscheidung dabei sind Aline Danioth und Camille Rast. Die Urnerin und die Walliserin, die ihr erstes Rennen nach dem Skimarken-Wechsel bestreitet, belegen mit Rückständen von gut zwei Sekunden die Plätze 24 und 26.

Danioth darf noch einmal fahren heute. Bild: keystone

Elena Stoffel – um einen Rang und drei Hundertstel –, Lorina Zelger und Weltcup-Debütantin Aline Höpli verpassten die Qualifikation für den zweiten Lauf. Michelle Gisin, auch sie mit neuem Material unterwegs, schied wie Mélanie Meillard und Nicole Good aus.

Lena Dürr strebt ihren ersten Sieg in einem Weltcup-Slalom an. Erste auf dieser Stufe war sie bisher einmal gewesen, vor knapp zehn Jahren im Parallelrennen in Moskau. Dürr am nächsten kam die Schwedin Anna Swenn Larsson mit 45 Hundertsteln Rückstand. Dahinter reihten sich die Topfavoritinnen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova ein. Die Amerikanerin gewann den Slalom in Levi viermal, die Slowakin schon fünfmal, zuletzt viermal in Folge. (ram/sda)