Ski Alpin: Der Riesenslalom von Kranjska Gora im Liveticker und Stream

Hector, die den zweiten Riesenslalom in Courchevel gewonnen hat, führt die Rangliste mit acht Hundertsteln Vorsprung vor der Französin Tessa Worley an. Die Italienerin Marta Bassino liegt als Dritte 23 Hundertstel zurück. Dieses Trio vermochte sich vom Rest der Konkurrenz abzusetzen.

Gisin, die im Vorjahr gleichenorts in den beiden Riesenslaloms Dritte und Zweite geworden war, büsste auf die Bestzeit der Schwedin Sara Hector 87 Hundertstel ein. Wendy Holdener ist mit 1,3 Sekunden Rückstand Elfte. Lara Gut-Behrami, die nach überstandener Corona-Erkrankung ihr erstes Rennen seit vier Wochen bestreitet, folgt im Zwischenklassement auf Platz 17.

Michelle Gisin ist im ersten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms in Kranjska Gora die bestklassierte Schweizerin. Die Obwaldnerin liegt auf Platz 6.

Sara Hector fährt im ersten Lauf in Kranjska Gora Bestzeit.

Die Slalom-Rennen in Zagreb waren keine Eigenwerbung für den internationalen Skiverband FIS. Am Dienstag konnte der Slalom der Damen immerhin durchgeführt werden – die Bedingungen waren schon da hart an der Grenze, weil die hohen Temperaturen der Piste stark zusetzten. Dazu wehte ein starker Wind, der die Blätter der umliegenden Bäume auf die Piste blies.