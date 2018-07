Sport

War das vorher oder nachher? Als Kroatien 1998 im WM-Halbfinal stand



Vor exakt 20 Jahren war Kroatiens Fussball auf einem ersten Höhepunkt angelangt. An der WM 1998 stiess das junge Land bis in die Halbfinals vor – so wie jetzt in Russland. Wie gut sind deine Erinnerungen an diese Zeit?

1. Stolz präsentiert Steve Jobs das erste iPhone. War es vor Kroatiens erstem Halbfinal-Einzug oder nachher? ASSOCIATED PRESS/AP Vorher Nachher 2. Snowboarder Gian Simmen wird der erste Olympiasieger in der Halfpipe. War das vor oder nach Kroatiens Erfolg? AP Vorher Nachher 3. Der Song «Barbie Girl» der Band Aqua war in der Schweizer Hitparade die Nummer 1. War das vor Kroatiens Halbfinal-Einzug 1998 oder nachher? Vorher Nachher 4. Duje Caleta-Car ist der jüngste Spieler im aktuellen kroatischen WM-Team. Wurde er vor oder nach dem ersten Halbfinal-Einzug des Landes geboren? EPA/EPA Vorher Nachher 5. Die Schweizer TV-Sitcom «Fascht e Familie» war ein Renner. Kam sie schon vor der WM 1998 oder erst nachher ins Fernsehen? KEYSTONE Vorher Nachher 6. Der Franzose Arsène Wenger war bis im Sommer 2018 «ewiger» Trainer von Arsenal. Wurde er vor Kroatiens-Halbfinaleinzug 1998 dazu ernannt oder nachher? EPA/ANSA Vorher Nachher 7. Adolf Ogi zählt zu den populärsten Bundesräten überhaupt. Wann trat er zurück – bereits vor Kroatiens Halbfinal oder erst nachher? KEYSTONE Vorher Nachher 8. Entertainer Stefan Raab erreichte mit seiner Sendung «TV Total» Traumquoten. Wann wurde sie erstmals ausgestrahlt: Vor Kroatiens Triumph oder nachher? ullstein bild Vorher Nachher 9. «Titanic» ist einer der erfolgreichsten Filme der Geschichte. Kam er ins Kino, bevor Kroatien in den Halbfinal stürmte oder nachher? AFP Vorher Nachher 10. Keine Millionenfrage zum Abschluss, aber diese hier: Wurde die aktuelle 1000-Franken-Note vor Kroatiens WM-Halbfinal eingeführt oder danach? KEYSTONE Vorher Nachher

Die besten Bilder der Fussball-WM 2018 in Russland

Von Putin bis Shrek: Englands WM-Lied ist überall Video: watson

