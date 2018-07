Frankreich vs. Kroatien – fünf Schlüsselfiguren im Direktvergleich

Olivier Giroud: Er ist der Mittelstürmer, der nicht trifft. Im Halbfinal gegen Belgien vergab Olivier Giroud mehrere Chancen kläglich. Zum Einzug in den Final trug der 31-Jährige vom FC Chelsea aber dank seiner Kampfkraft und Defensivarbeit trotzdem seinen Teil bei. «Man kann nicht von ihm verlangen, dass er sich den Ball nimmt und drei Leute umspielt», sagte Trainer Deschamps einst über seine Nummer 9. In Frankreich wissen sie, was sie an Giroud haben. Und sollten «Les Bleus» am Sonntag auch ohne einen Treffer ihres Mittelstürmers Weltmeister werden, ist der viertbeste französische Torschütze aller Zeiten in guter Gesellschaft. Auch Stéphane Guivarc'h war an der Heim-WM 1998 ohne Torerfolg geblieben.