Sport

WM 2018

Frankreichs Weltmeister lassen sich feiern



Bild: AP/AP

21 wunderbare Bilder von der Triumph-Fahrt der französischen WM-Helden durch Paris

Frankreichs WM-Helden sind wieder daheim. Mit Verspätung landet die Maschine mit Trainer Didier Deschamps und den Spielern auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle.

Auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées wurden die Weltmeister von mehreren hunderttausend Menschen triumphal gefeiert. Die Menschen feierten euphorisch das siegreiche Team um Trainer Didier Deschamps. Über dem Boulevard stiegen Militärjets auf, die Rauchspuren in den Farben der Nationalflagge hinter sich herzogen.

Frankreich feiert seine WM-Helden

Der Bus des Teams war mit einer rund zweistündigen Verspätung an der Place Charles de Gaulle am Triumphbogen angekommen. Die Spieler stiegen dann in der Nähe der Champs-Élysées in einen offenen Doppeldeckerbus um. Dieser wurde ständig gesichert von zahlreichen Sicherheitsbeamten. Die Polizei allein hatte nach eigenen Angaben rund 2000 Angestellte im Einsatz.

Wahnsinnsaufnahmen von der Champs-Elysée Les Champs-Élysées s'embrasent complètement au passage du bus ! #lequipeCDM pic.twitter.com/N0rPOv8i7J — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16. Juli 2018

Im Élyséepalast - dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron - warteten rund 3000 Menschen auf die Ankunft der Fussball-Helden. Macron hatte zu dem Empfang auch viele junge Sportler eingeladen.

Die «Equipe tricolore» singt gemeinsam mit Präsident Macron die «Marseillaise» Et une Marseillaise pour le plaisir 👀 #lequipeCDM pic.twitter.com/Y6z5U4MYpY — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16. Juli 2018

Bereits zuvor wurde bekannt, dass die 23 Spieler des WM-Kaders auch mit dem französischen Verdienstorden der Ehrenlegion ausgezeichnet werden sollen. Einen offiziellen Termin dafür gebe es allerdings noch nicht.

Die Patrouille de France überfliegt die Champs-Elysées Mesdames, messieurs...... LA PATROUILLE DE FRANCE ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 #lequipeCDM pic.twitter.com/Rp81xWpPkJ — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16. Juli 2018

Die Ehrenlegion wurde 1802 von Napoleon ins Leben gerufen, die Auszeichnung ist die höchste Frankreichs. Die Ehrenlegion hatte Ende vergangenen Jahres rund 93'000 Mitglieder. Jedes Jahr werden auch rund 400 Ausländer geehrt - im Gegensatz zu Franzosen werden sie damit aber nicht zu Mitgliedern der Ehrenlegion.

Auch Frankreichs Fussball-Weltmeister von 1998 hatten vom damaligen Staatschef Jacques Chirac diesen französischen Verdienstorden erhalten, darunter auch der damalige Captain Didier Deschamps, der nun Trainer der Franzosen ist. (sda/apa)

«Oh N'Golo Kanté» – Paul Pogba interpretiert Joe Dassins «Aux Camps-Elysées» neu La chanson de N'Golo Kanté en direct de l'Élysée !! 😍 #lequipeCDM pic.twitter.com/8edGfBvvU4 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 16. Juli 2018

So feiern die Franzosen ihren zweiten WM-Titel

So feierte die französische Nationalmannschaft auf Instagram: Video: watson

