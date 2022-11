Die Senegalesen bejubeln ihren ersten Sieg an dieser Weltmeisterschaft. Bild: keystone

Katar-Stimmung am Persischen Golf – trotz erstem WM-Tor ist der Gastgeber ausgeschieden

Katar verliert auch das zweite WM-Spiel. Der Gastgeber unterliegt Senegal 1:3 und hat nach dem Remis zwischen der Niederlande und Ecuador keine Chancen mehr, die Achtelfinals zu erreichen.

Katar ist als erst zweiter WM-Gastgeber schon nach der Vorrunde ausgeschieden, weil sich die Niederlande und Ecuador am Abend die Punkte teilen. Gegen Senegal hinterliess das von Felix Sanchez trainierte Katar einen deutlich besseren Eindruck als bei der blamablen Vorstellung zum Start in die Weltmeisterschaft gegen Ecuador. Aber für Punkte reichte es nicht. Immerhin: Das erste WM-Tor von Katar gab es durch Mohammed Muntari in der 78. Minute zum 1:2.

Der Zuschaueraufmarsch im Spiel Katar gegen Senegal 1 / 11 Zuschaueraufmarsch im Spiel Katar gegen Senegal quelle: keystone / mohamed messara

Katars Defensive war trotz personeller Umstellungen – unter anderem auf der Goalieposition – auch gegen Senegal zu wacklig. Ein Fehler von Verteidiger Boualem Khoukhi ermöglichte das 1:0 von Boulaye Dia. Etwas Pech hatte Katar im nicht ganz vollen Al-Thumama Stadium von Doha auch. Das 0:2 fiel unmittelbar nach der Pause nach einem Eckball, der eigentlich keiner gewesen wäre. Und in der ersten Halbzeit hätte Akram Afif mit etwas Wohlwollen des spanischen Schiedsrichter Lahoz einen Penalty zugesprochen bekommen können.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Katar konnte in der zweiten Halbzeit bis zum dritten Treffer von Senegal durch Bamba Dieng in der 84. Minute zeigen, dass es auf WM-Niveau nicht komplett fehl am Platz ist. Die Asiaten hatten einige gute Torszenen, auch weil Senegal sich nur noch auf das Nötigste beschränkte. Der erste Sieg an dieser WM eines afrikanischen Teams (im 6. Versuch) war trotzdem nie ernsthaft in Gefahr. Zum Abschluss der Vorrunde spielt das Team von Trainer Aliou Cissé am Dienstag gegen Ecuador.

Stadien bislang zu 94 Prozent gefüllt Die Stadien der Fussball-WM in Katar sind nach Angaben der FIFA bislang zu 94 Prozent gefüllt. Wie der Weltverband mitteilte, wurde bei der Partie zwischen Brasilien und Serbien (2:0) am Donnerstag im Final-Stadion in Lusail mit 88'103 Menschen die bisher höchste Zuschauerzahl gezählt. (sda/dpa)

Katar - Senegal 1:3 (0:1) Al-Thumama Stadium, Doha. - SR Lahoz (ESP).

Tore: Dia 0:1. 48. Diédhiou (Jakobs) 0:2. 78. Muntari (Mohammad) 1:2. 84. Dieng (Ndiaye) 1:3.

Katar: Barsham; Ro-Ro (83. Waad), Mohammad, Khoukhi, Hassan, Ahmed (83. Salman); Al-Haydos (64. Muntari), Boudiaf (69. Hatem), Madibo; Almoez Ali, Afif.

Senegal: Edouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (78. Pape Cissé); Ismaila Sarr (74. Ndiaye), Nampalys Mendy (78. Pape Sarr), Idrissa Gueye, Diatta (64. Ciss), Dia, Diédhiou (74. Dieng).

Bemerkungen: Katar ohne Al-Rawi. Senegal ohne Ballo-Touré und Kouyaté (beide verletzt). Verwarnungen: 20. Mohammad. 30. Dia. 45. Ahmed. 52. Jakobs. 87. Ciss. 91. Madibo. (rst/sda)