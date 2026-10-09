Beney gleicht vor der Pause für die Nati aus der Distanz aus – die WM-Playoffs im Stream

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Aufgrund des anhaltenden Konflikts im Land tragen die israelischen Teams ihre Heimspiele weiterhin auf neutralem Terrain aus. Israels Nationalteam der Frauen empfängt die Schweiz im Playoff-Hinspiel der WM-Qualifikation deshalb im ungarischen Mezökövesd. Das Spiel kannst du hier ab 15.30 Uhr live im SRF-Stream verfolgen.

Die Schweizerinnen tragen in dieser Partie ein schwarzes Armband, um der «unschuldigen Opfer aktueller Konflikte und Kriege rund um die Welt» zu erinnern und ein Zeichen «für Frieden und Menschlichkeit sowie gegen Gewalt an Zivilpersonen» zu setzen.

Für die Nati geht es in den beiden Spielen darum, die Hoffnung auf die Teilnahme an der WM 2027 aufrechtzuerhalten. Setzt sich die Schweiz in Hin- und Rückspiel durch, spielt sie in der nächsten Runde gegen Kosovo oder Österreich um das WM-Ticket. (nih)