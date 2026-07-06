Bei der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal gegen Spanien hat Cristiano Ronaldo einen Journalisten blossgestellt. «Lasst ihn eine Frage stellen, er mag mich nicht», sagte der 41-jährige Portugiese. Auf die Frage, was das Schwierigste daran sei, in seinem Alter eine WM zu spielen, antwortete Ronaldo: «Mit manchen von euch zu sprechen. Besonders mit denjenigen, die mich nicht mögen. Und du bist einer davon.»
🚨🫵🏼 Cristiano Ronaldo: “I know you don’t like me”.@b24pt 🎥 pic.twitter.com/03y0XSMsF1— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026