9 Beweise, dass deine Katze deine bessere Hälfte ist

Für manche Menschen sind Katzen bloss Haustiere, die schön anzusehen sind und das Internet zu einem besseren Ort machen. Doch für andere Individuen (dich?) sind die Fellnasen vor allem eins: die besten Lebewesen, die es gibt – und ihre bessere Hälfte!

Aber nur weil du es bist!

Natürlich blickt sie dich vorwurfsvoll an. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie trotz deiner faszinierend naiven Menschlichkeit immer und bedingungslos an deiner Seite ist.

Auf eine Katze ist immer Verlass – …