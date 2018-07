Tier

Katze

9 Anzeichen, dass deine Katze dich ausspioniert



Du wirst ausspioniert. Ja, du hast schon richtig verstanden. In deinen eigenen vier Wänden befindet sich ein Spion. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass er selbst jetzt, in diesem Moment, schnurrend auf deinem Schoss liegt und heimlich jeden Schritt von dir beobachtet.

Sie wühlt regelmässig in deiner Wäsche.

Ein Beitrag geteilt von Ethan H. (@cats.love.catnip) am 16. Feb 2017 um 22:22 Uhr

Oder in deinem Schrank. Oder in deinem Abfalleimer. Na? Bist du schon verunsichert?

Sie will alles über dich wissen, gibt aber nur wenig über sich selbst preis.

Ein Beitrag geteilt von Anne Bryn (@akepaow) am 23. Nov 2017 um 2:13 Uhr

Sie folgt dir sogar aufs Klo – aber wehe du versuchst sie kurz auf den Arm zu nehmen!

Du erzählst ihr alles über dich und dein Leben. Aber was erzählt sie dir über sich?

Ein Beitrag geteilt von Petra Steenvoorden (@petra_and_zoe.the.cat) am 28. Nov 2017 um 6:50 Uhr

Ganz schön merkwürdig!

Ihr Lieblingsversteck ist unter deinem Bett.

Ein Beitrag geteilt von Karen Dalli (@kadazzle) am 30. Okt 2017 um 2:41 Uhr

Sucht sie dort nach etwas? Vielleicht nach deinen verschollenen Geheimnissen?

Sie versucht regelmässig Essen von deinem Teller zu klauen.

Ein Beitrag geteilt von Mimi Shum (@little_dinocat) am 27. Nov 2017 um 17:39 Uhr

Nein, sie ist nicht hungrig. Das ist alles nur Show! In Wirklichkeit dient der Diebstahl bloss einem einzigen Zweck: Sie will einen Abdruck deiner DNA in die Pfoten kriegen!

Du hast keine Ahnung, wo sie war und was sie erlebt hat, bevor sie deine Mitbewohnerin wurde.

Ein Beitrag geteilt von Karl The Kat (@karl_thekat) am 28. Nov 2017 um 6:47 Uhr

Hier scheint jemand etwas vor dir verheimlichen zu wollen ...

Selbst wenn du versuchst, es zu ignorieren: Das Gefühl, von deiner Katze ständig beobachtet zu werden, bleibt trotzdem.

Ein Beitrag geteilt von Macho Micho (@machotheminpin) am 27. Nov 2017 um 13:35 Uhr

Und auf sein Bauchgefühl sollte man hören. Immer.

Niemand kann dich so gut um den Finger wickeln wie deine Katze.

Ein Beitrag geteilt von 一日一猫 (@aquo2) am 28. Nov 2017 um 6:46 Uhr

Kein Wunder – als Spion muss man das eben können!

Manchmal verschwindet deine Katze einfach für einige Stunden und du hast keine Ahnung, wo sie war.

Ein Beitrag geteilt von THJ (@sbdoublebarrelled) am 24. Nov 2017 um 3:04 Uhr

Sehr wahrscheinlich hat sie soeben die über dich gesammelten Informationen an ihren Auftraggeber weitergegeben. Oder was dachtest du?

Orte, an denen sich deine Katze gerne mal verkriecht (um dich heimlich zu beobachten):

(aka)

