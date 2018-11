TV

Dinner for one erstmalig in Grossbritannien ausgestrahlt



Dinner for what? In Grossbritannien kennt kaum jemand Miss Sophie – bis jetzt!

«Dinner for One» wird dieses Jahr erstmals in voller Länge in Grossbritannien ausgestrahlt. Ja, richtig gelesen: erst-mals!

Die ursprünglich 1963 in Hamburg vom Norddeutschen Rundfunk aufgezeichnete Komödie, die wir alle ach so very british finden, kennt auf der Insel bisher kaum jemand. Das soll sich jetzt ändern. Am Freitag wird der Kurzfilm beim Schottischen Comedy Film Festival «Scoff» in Campbeltown Premiere feiern. Das teilten die Organisatoren des Festivals auf der Website der kleinen Gemeinde im Westen Schottlands mit.

SRF drehte eigene Schweizer Version

In Deutschland und mithin der Schweiz gilt der Sketch mit Freddie Frinton als Butler James und May Warden alias Miss Sophie, die ihren 90. Geburtstag feiert, als typisch britisch und ist traditionell an Silvester zu sehen. In Grossbritannien ist er so gut wie unbekannt.

In der Schweiz wird übrigens eine andere Version ausgestrahlt als in Deutschland, die das SRF eigens drehte. Sie dauert statt 18 nur elf Minuten. Der Tisch ist blank, wohingegen er in der deutschen Version mit einer weissen Tischdecke bedeckt ist, einige Kameraeinstellungen und Details sind anders.

Zum ersten Mal an Silvester gesendet wurde «Dinner for One» im Jahr 1972. Allein beim Jahreswechsel 2017/2018 sahen nach Angaben des NDR rund 17 Millionen Menschen eine der 20 Ausstrahlungen im deutschen Fernsehen. 1988 schaffte es der Sketch als am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion ins Guinness-Buch der Rekorde. (tam/sda/dpa)

