Buddy Franklin ist in seiner Heimat eine grosse Nummer. Bild: Getty Images AsiaPac

Unvergessen

Bei Platzsturm drohten 5000 Franken Busse – dann erzielte Buddy Franklin sein 100. Tor

30. August 2008: Nur knapp vier Jahre nach seinem Debüt in der AFL ist es soweit: Lance «Buddy» Franklin erzielt im Spiel der Hawthorns gegen Carlton sein 100. Tor der Saison. Danach feiern tausende Menschen eine grosse Party auf dem Feld, obwohl die Liga kurz zuvor noch für diesen Fall mit empfindlichen Strafen drohte.

Syl Battistuzzi Folge mir

Mehr «Unvergessen»

Lance Franklin wächst auf einer einsamen Weizen-Farm im Westen Australiens auf. Der Junge wird von seiner Familie Buddy gerufen, da es bereits einen Lance im Haus gibt.

Obwohl er jeden Tag stundenlang Football spielt, scheint eine Karriere in der rauen Sportart unwahrscheinlich. Zu klein ist Franklin, kleiner sogar als seine Schwester. So wird er anfänglich auch nicht in der lokalen Jugendliga aufgenommen.

In Dowerin wächst Bobby Franklin auf.

Bis er 15 Jahre alt ist, hat Franklin noch nie eine Stadt gesehen. Doch das «Landei» beginnt nun langsam in die Höhe zu wachsen.

«Wir hatten Pferde, wir hatten einen Esel namens Pancho, wir hatten Schafe und Ziegen.» Buddy Franklin theage.com

Franklin sollte sich später noch ein wenig mehr Gewicht anfuttern. Bild: Getty Images AsiaPac

Ein 17-jähriger Hüne betritt die Bühne

Franklin besitzt dank eines enormen Wachstumsschubs mit 1,98 Metern inzwischen Gardemass für einen Australian-Football-Spieler. Die 102 Kilogramm auf den Rippen helfen dabei, seinen Körper richtig einzusetzen.

So ist er erst 17 Jahre und zwei Wochen alt, als er sein Debüt in der rauen Welt der AFL geben darf. Die Hawthorns aus Melbourne, Übername «the Hawks» (die Adler), draften das junge Talent mit Aboriginies-Wurzeln – seine Mutter Ursula stammt von den Ureinwohnern ab.

Ein junger Mann auf dem Weg nach Oben. Bild: Getty Images AsiaPac

«Alles was ich je werden wollte, war Footballer.» Buddy Franklin theage.com

Franklin spielt als Full Forward, einer von 18 verschiedenen Positionen in der komplizierten Sportart. Dort sollte man gut im Duell Mann gegen Mann sein, sprich: am besten gross, stark und schnell. Beste Voraussetzungen also für Buddy Franklin. Die anspruchsvolle Position bringt dafür mit sich, dass man viele Tore erzielt.

Fansturm trotz Strafandrohung

Und Franklin trifft ziemlich oft. So hat er in seiner erst vierten Spielzeit bereits die Möglichkeit, 100 Tore in einer Saison zu erzielen. Am 30. August 2008 ist es endlich soweit. Beim Spiel der Hawks gegen Carlton – deren Teammotto übrigens ein gesunder Geist in einem gesunden Körper ist – erzielt Buddy Franklin sein 100. Tor.

«Franklin ist ein physisches Monster. Er ist wahrscheinlich der Spieler, dem ich am liebsten zusehe.» Leigh Matthews, australischer Rugbycoach

Die Rückennummer 23 ist ein Markenzeichen von Franklin. Bild: Getty Images AsiaPac

Obwohl die Funktionäre der AFL im Vorfeld des Spiels im Falle eines Platzsturms den Fans mit einer drakonischen Strafe von umgerechnet gut 5000 Schweizer Franken gedroht haben, lassen sich die Anhänger dadurch nicht abschrecken.

Für jeden AFL-Fan ein absolutes Highlight. Video: YouTube/AustralianTV

Zig tausende Fans – das Stadion fasst 55'000 Zuschauer – strömen in Scharen auf das ovale Rund, das auch für Cricket-Spiele benutzt wird, und bilden eine grosse Menschentraube um den Rekordmann. Franklin ist erst der 28. Spieler in 150 Jahren AFL, der diese historische Marke knackt. Franklin muss von mehreren Sicherheitsleuten in die Garderobe geleitet werden, um dem Trubel zu entgehen.

In der Garderobe eine Ehrenpause eingelegt

Viele Fans haben sogar Transparente gebastelt, um Franklin zu huldigen. Andere posieren mit den anderen Spielern, die auf dem Feld auf ihren Kollegen warten, für Erinnerungsfotos.

Buddy Franklin darf in den Katakomben einen Moment zur Ruhe kommen. Nach ein paar Minuten joggt er unter Standing Ovation aufs Feld. Einem Reporter gibt er auf seinem Weg zurück sogar ein Mini-Interview.

«Es war eine unglaubliche Erfahrung.» Buddy Franklin

Auch in den folgenden Jahren überzeugt der volltätowierte Spieler mit seinen sportlichen Leistungen und erreicht in Australien Popularitätswerte wie fast kein anderer Sportler.

Nach neun Jahren bei den Hawks wechselte er Ende 2014 in die Hauptstadt zu den Sydney Swans, was für grosses Aufsehen in der Liga sorgte. Auch mit seinen Frauengeschichten machte Franklin öfters von sich reden – bis er die Miss Australia aus dem Jahr 2010 kennenlernte. Mit ihr hat er zwei Kinder.

2023 beendete er seine Karriere nach neun Jahren bei den Swans als einer der besten Australian-Football-Spieler der Geschichte. In seiner Karriere erzielte er über 354 Spiele gesehen 1'066 Tore.