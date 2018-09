Nach Blackpools Traumtor jubelt der Schiri kräftig mit – oder etwa doch nicht?

23. August 2003: Beim League-One-Spiel zwischen Oldham und Blackpool staunen die Fans nicht schlecht, als sie sehen, wie Schiedsrichter Alan Kaye nach einem Treffer von Blackpools Neil Danns plötzlich die Faust ballt.

Neil Danns ist mittlerweile ein alter Hase im Fussballgeschäft. Der 32-jährige Mittelfeldspieler hat in seiner Karriere schon für so manchen englischen Traditionsverein gekickt. So etwas wie an diesem Samstagabend im August 2003 bei seiner zweiten Station Blackpool, wird er später aber nie mehr erleben.

Mit Blackpool trifft Danns am dritten Spieltag der League One, Englands dritthöchster Spielklasse, auf Oldham Athletic. Nachdem das Heimteam schon nach wenigen Sekunden durch John Eyre in …