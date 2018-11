Das beste Fussball-Musikvideo aller Zeiten erscheint auf YouTube – über den FC Aarau

25. November 2009: Der FC Aarau erlebt gerade eine gute Phase, beendet die Super League zwei Mal in Folge auf Rang 5. Mitten in diesem Hoch wird ein Gute-Laune-Song ins Internet eingespiesen, der in Schweizer Fankreisen längst Kult ist: «Brügglifäld olé! Brügglifäld ola!»

Verschneiter Rasen, rote Plastikstühle, zwei einsame Fans. Mit dieser Einstellung beginnt ein Musikvideo für die Ewigkeit. Die beiden, es wird sich noch herausstellen, sind betätigen sich als Sänger. Plötzlich erspähen sie einen gelben Ball auf dem Platz. Klar, dass sich das magische Zweieck diese Chance nicht nehmen lässt, ein gepflegtes Kurzpass-Spiel auf den Rasen des Brügglifelds zu zaubern!

«Sit ehr bereit für nes Fuessballfäscht?», brüllt plötzlich einer des Duos in die Kamera. Schnitt – und wir sind nicht mehr im kalten Stadion, sondern bei feurigen Damen in einer Tanzschule. Aaaaarrrrriba!

Über 65'000 Views hat das Musikvideo auf YouTube mittlerweile. Die Zahl derer, denen sich der Sinn der Verbindung zwischen tanzenden Samba-Mäusen und dem FC Aarau erschliesst, dürfte wesentlich kleiner sein. Vielleicht sind sie eine Erinnerung an glorreiche Zeiten mit Ratinho. Oder an weniger glorreiche mit David Opango, dem Pelé aus Burundi.

Gesichert ist, dass die Schweizer Fussballgeschichte dank dem Song des ehemaligen FC-Aarau-Vizepräsidenten Daniel Probst aus dem Jahr 2000 um einige wichtige Zitate reicher ist. Voilà!

«Ole oléé! Ooooh … rrrahaha! Ay ay ay aaay! Oh, oh, oh! Ay, ay, ay! Oh, oh, o-ho! Arriba!»