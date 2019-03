Unvergessen

Eishockey

Unvergessen: Das längste Spiel der NHL-Geschichte



bild: hockey-reference.com

Im längsten Spiel der NHL-Geschichte fällt das goldene Tor erst um 2.35 Uhr nachts

24. März 1936: Die Detroit Red Wings besiegen die Montréal Maroons im ersten Spiel des Stanley-Cup-Halbfinals erst nach 176 Minuten und 36 Sekunden im 9. Drittel. Das einzige Tor fällt, als der Milchmann in Montréal bereits wieder seine Arbeit aufnimmt.

Um 02.35 Uhr fällt die Entscheidung im damals mit 9500 Fans ausverkauften Forum: Modere Fernand «Mud» Bruneteau, 21 Jahre alt, setzt den Puck an Montréals Torhüter Lorne Chabot vorbei zum 1:0 ins Netz. Es ist der Sieg im ersten Halbfinalspiel gegen die Montréal Maroons (nicht die Montréal Canadiens). Die Maroons existierten von 1924 bis 1938 und gewannen zweimal den Stanley Cup (1926 und 1935).

Rekord überboten Besagte Partie ist in der NHL nach wie vor die längste. Im internationalen Vergleich wurde die Spielzeit aber 2017 überboten – von einem Playoffspiel in Norwegen, das erst in der achten Verlängerung entschieden wurde.

Die längsten Eishockeyspiele der Welt:

1. Storhamar – Sparta, Get-Liga, 2017, 217 Minuten und 14 Sekunden.

2. Detroit Red Wings – Montreal Maroons, NHL, 1936, 176 Minuten und 30 Sekunden.

3. Kölner Haie – Adler Mannheim, Deutschland, 2008, 168 Minuten und 16 Sekunden.

4. Gomel – Junost, Weissrussland, 2015, 165 Minuten und 11 Sekunden.

5. Toronto Maple Leafs – Boston Bruins, NHL 1933, 164 Minuten und 46 Sekunden.



Detroit gewinnt nach dem historischen 1:0-Sieg die Serie schliesslich locker 3:0. Anschliessend besiegen die «roten Flügel» im Final die Toronto Maple Leafs und holen den ersten Stanley Cup der Klubgeschichte. Zehn weitere werden noch folgen.

Der Schütze und sein Tor

Bild: factfixx.com

Torschütze «Mud» Bruneteau arbeitet im Sommer 1935 in einer Getreideannahmestelle in Winnipeg. Damals verdienen die NHL-Spieler noch nicht genug zum Leben und müssen nach der Saison einer geregelten Arbeit nachgehen. Er erzielt den Treffer auf Pass von Pete Kelly und 2003 verrät der Passgeber: «Der Torrichter liess die rote Lampe nach dem Treffer nicht aufleuchten.»

Die Legende geht um, er sei wohl eingeschlafen. Die rote Lampe muss allerdings gar nicht aufleuchten: Der Puck bleibt nämlich im Tornetz hängen. Baz O’Meara, der Starschreiber des Montréal Star, notiert trocken: «Bruneteau scored just about the time the milkman was starting to steam out on his morning rounds.» Bruneteau trifft also, als sich der Milchmann gerade zu seiner Morgenrunde aufmacht.

92 Paraden – und doch weit weg von der Bestmarke

Detroits Torhüter Normie Smith hält 92 Schüsse. Er erzählt dem Chronisten Brian McFarlane, er habe nach dem Spiel in einer Bar noch einen Drink bestellt und sei dann hingefallen. «Die Leute dachten, ich sei stockbetrunken. Aber ich war einfach so müde, dass mir die Beine wegknickten.»

«Ich war einfach so müde, dass mir die Beine wegknickten.»

92 gehaltene Schüsse sind allerdings trotz der Rekord-Arbeitszeit keine Bestmarke.

92 gehaltene Schüsse sind allerdings trotz der Rekord-Arbeitszeit keine Bestmarke. Bostons Torhüter Cecil Thompson stoppt im Playoffspiel gegen die Toronto Maple Leafs in der Nacht vom 3. auf den 4. April 1933 sage und schreibe 113 Schüsse. Der 114. Versuch der Maple Leafs landet nach 164 Minuten und 46 Sekunden zum 1:0 im Netz. Es war das bis zu diesem Zeitpunkt längste Spiel der Geschichte und es ist bis heute das fünftlängste geblieben. Thompson ist auch als erster Torhüter, der in der Schlussphase eines Spiels durch einen sechsten Feldspieler ersetzt wurde, in die Geschichte eingegangen.

bild: getty images north

Ein unerwartetes Geschenk

Doch zurück zum Rekordspiel zwischen den Maroons und Detroit: Am nächsten Tag sucht Montréals Torhüter Lorne Chabot in der Stadt das Hotel auf, in dem die Red Wings logieren. Er trifft in der Lobby Coach Jack Adams und erkundigt sich nach Bruneteau. Es wird ihm beschieden, der junge Mann sei nicht da. Chabot greift in seine Jackentasche, holt den Puck hervor und drückt ihn Adams in die Hand. «Gib ihn dem jungen Mann als Souvenir.» Ja, es ist damals noch die gute alte Zeit der sportlichen Ritterlichkeit.

