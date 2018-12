Unvergessen

Eishockey

Rick Nash erzielt beim Schweiz-Comeback einen Hattrick



Bild: KEYSTONE

Rick Nash wird wieder Davoser – und meldet sich gleich mit einem Blitz-Hattrick zurück

22. September 2012: Rick Nash und Joe Thornton unterstützen während dem NHL-Lockout den HC Davos – wie schon acht Jahre zuvor. Bei seiner Rückkehr auf Schweizer Eis zeigt Rick Nash sofort seine Klasse und schiesst schon im ersten Drittel drei Tore.

Als Rick Nash während dem NHL-Lockout 2004/05 in die Schweiz kommt, schliesst er sich zusammen mit Joe Thornton und Niklas Hagman dem HC Davos an. Die Bündner haben sich offensichtlich am besten mit NHL-Spielern verstärkt. Mit den zwei Kanadiern Nash/Thornton und dem Finnen Hagman werden sie Meister und holen sich zudem den Spengler Cup. Die Bilanz von Rick Nash: 58 Skorerpunkte in 59 Partien.

Bild: PHOTOPRESS

In der Saison 2012/13 gibt es erneut einen Lockout in der National Hockey League. Wieder strömen NHL-Stars wie John Tavares (SC Bern), Henrik Zetterberg (EV Zug) oder Tyler Seguin (EHC Biel) scharenweise in die Schweizer National League. Der HC Davos bleibt seinen Kanadiern treu und holt erneut das Duo Nash/Thornton.

«Das wird extrem schwer für Nash und Thornton, mehr als ein Aufflackern ist gar nicht möglich»

Zum ersten Mal nach dem Meistertitel kehrt Rick Nash zurück nach Davos. Ohne Vorbereitungsspiel sollen er und Joe Thornton bereits in der Partie gegen die Rapperswil-Jona Lakers zum Einsatz kommen. Doch Arno Del Curto schraubt die Erwartungen sofort runter:

«Die haben noch nie richtig trainiert im Hinblick auf diese Saison, zudem fehlt ihnen die Spielpraxis. Das wird extrem schwer, wirklich extrem schwer für die beiden. Das Talent wird höchstens aufflackern, mehr geht ja gar nicht. Zwei bis drei Wochen brauchen die mindestens.»

Die Kanadier brauchen keine Anlaufzeit

Die Erwartungen der Fans an Nash und Thornton sind riesig. Der Saisonstart ist misslungen, mit den Kanadiern soll jetzt alles besser werden. Dementsprechend euphorisch wird das Duo empfangen.

Bild: KEYSTONE

Den immensen Erwartungen wird Rick Nash schnell gerecht. Nach neun Minuten versenkt er den Puck das erste Mal im Tor, doch es sollte noch besser kommen.

Nach 15 gespielten Minuten doppelt Rick Nash nach und eine Minute vor Ablauf des ersten Drittels schiesst der Kanadier sogar noch seinen Hattrick – in Unterzahl. Bei allen drei Toren lässt sich der kongeniale Linienpartner Joe Thornton Assists gutschreiben.

Für die Lakers endet der Abend ganz bitter. Obwohl Nash und Thornton mindestens einen Gang runterschalten, demontiert der HC Davos die Rapperswiler gleich mit 9:2. In Erinnerung bliebt aber vor allem eines: Der Hattrick von Rick Nash bei seiner Rückkehr in die Schweiz.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

