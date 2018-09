Unvergessen

Fussball

Besiktas verliert, weil der Referee ein Tor schiesst



bild: youtube

Schiri erzielt gegen Besiktas ein Tor, das am Ende die Meisterschaft entscheidet

21. September 1986: Man sagt, dass Geld keine Tore schiessen könne. Ganz im Gegensatz zu Luft – die kann das nämlich. Denn der Schiedsrichter ist im Fussball bekanntlich genau dieses Element und deshalb ist alles regulär, als Ref Ahmet Akcay Besiktas Istanbul den Titel klaut.

Besiktas Istanbul beendet die Saison 1986/87 als türkischer Vizemeister. Das ist ein Misserfolg, denn bis zur vorletzten Runde führt der Titelverteidiger die Tabelle an. Am Ende hat jedoch Stadtrivale Galatasaray einen Punkt mehr auf dem Konto. Ein Punkt, der seither viel zu reden gibt. Denn den Unterschied macht ein Treffer eines Schiedsrichters aus.

Am 21. September 1986 spielt Besiktas in der Hauptstadt bei Ankaragucu. Bis kurz vor dem Ende fallen keine Tore, ehe das Heimteam noch einmal in den Strafraum eindringt. Corner, zweite Flanke, noch ein Anlauf – Tor! Der Sieg!

Aber der Torschütze hält sich beim Jubeln artig zurück. Denn er ist kein Spieler Ankaragucus, sondern: der Schiedsrichter. Der Ball springt Ahmet Akcay an die linke Schulter, und obwohl er sich noch duckt, geht er von da ins Besiktas-Tor. Wenig später pfeift der Schiri die Partie, deren einziger Torschütze er ist, ab.

Ein reines Gewissen

Das Tor ist regulär, denn der Schiedsrichter ist bekanntlich «Luft». Er habe ein absolut reines Gewissen, lässt Akcay deshalb nach der Partie verlauten. Absicht sei sein Treffer ganz bestimmt nicht gewesen. «Mein erster in 17 Jahren im Fussball», fügt er noch hinzu.

Besonders bitter ist für Besiktas Istanbul die Tatsache, dass dieser «gestohlene» Punkt rückblickend die Entscheidung in der Meisterschaft bedeutet, da es damals für einen Sieg noch zwei Punkte gibt. Aber Diskutieren bringt nichts: Nach 14 Jahren ohne Titel holt Galatasaray unter der Führung von Trainer Jupp Derwall seine siebte Meisterschaft.

